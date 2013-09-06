"الآفات الزراعية": مكافحة 14 مليون نخلة من السوسة مجانا بالمحافظات

أكد المهندس محسن عبده رئس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عن استمرار العمل بمكافحة 14 مليون نخلة من سوسة النخيل بمختلف المحافظات، بعد تكليف الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، لجنة من جهاز تحسين الأراضى من خلال الاستعانة بحفارات لتقاليع ودفن النخيل المصاب بسوسة النخيل، بعدد من المحافظات التى تكثر بها زراعة النخيل وخاصة مناطق سيوه والإسماعيلية والجيزة لمقاومة آفة سوسة النخيل الحمراء، بالمجان ودون مقابل للحفاظ على الثروة القومية للنخيل فى مصر خصوصا بمنطقة واحة سيوه التى تعتمد على زراعة النخيل.

وأضاف عبده فى تصريحات لـــ"اليوم السابع"، أنه تم توفير كميات كبيرة من مبيدات الحشرات الخاصة بمكافحة سوسة النخيل، مؤكدا أن وزير الزراعة وافق على تكليف جهاز تحسين الأراضى بتشغيل الحفارات التابعة للجهاز فى تخليع ودفن النخيل المصاب حتى لا تمتد الإصابة لباقى النخيل بما يضمن مقاومة المرض، ومساعدة المزارعيين على التغلب على المشكلة وحماية باقى النخيل من التدهور بسبب سوسة النخيل الحمراء.

يأتى ذلك بعد استمرار تعدد شكاوى المزارعين من مهاجمة سوسة النخيل بمختلف المحافظات وتهديده القضاء على 14 مليون نخلة بناء على تقرير رسمى أصدره مركز البحوث الزراعية بــــ إجمالى عدد النخيل فى مصر، ببنما أعلنت وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للآفات الزراعية، عن خطة جديدة لتنمية ثروة مصر من نخيل البلح، وذلك لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التى تستلزم التوسع فى هذه المحاصيل لقدرتها على تحمل ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع الملوحة فى التربة بالإضافة إلى قدرة النخيل على تحمل الجفاف.