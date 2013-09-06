البيئة تدرس استخدام الوقود البديل لمصانع الطوب الطفيلى بعرب أبوساعد

قال المهندس حسام محرم مدير عام التفتيش البيئى بوزارة البيئة، إنه سيتم دراسة مدى إمكانية استخدام نوع من أنواع الوقود البديل فى توليد الطاقة فى مصانع الطوب الطفيلى بمنطقة عرب أبوساعد بحلوان بالجيزة.

وأكد محرم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ضرورة أن يتم تعظيم استخدام الغاز الطبيعى بدلاً من المازوت فى المصانع التى قامت بإجراء التعديلات التكنولوجية اللازمة لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود، وتدارس المشكلات الاقتصادية والإدارية التى تحول دون استخدام الغاز الطبيعى فى سائر المصانع.

وأشار محرم إلى أن عدد المصانع التى تعمل بالغاز الطبيعى تصل إلى 223 مصنعاً، وتساهم فى خفض أحمال التلوث بالانبعاثات الغازية الصادرة عن مصانع الطوب الطفلى بعرب أبوساعد والصف بمحافظة الجيزة.