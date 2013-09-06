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وزيرة الإعلام:"الجزيرة مباشر مصر" تهدد الأمن القومى

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وزيرة الإعلام:"الجزيرة مباشر مصر" تهدد الأمن القومى وزيرة الإعلام:"الجزيرة مباشر مصر" تهدد الأمن القومى

قالت الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، إن قناة ""NILE TV تحتاج إلى نهضة لكى تصل إلى جميع العالم، مشيرة إلى أنها قامت بإنشاء تردد داخل أوروبا لكى تصل الأحداث المصرية إليهم عبر التليفزيون المصرى.

وأضافت شرف الدين، خلال حوار تليفزيونى لبرنامج "ممكن" مع الإعلامى خيرى رمضان عبر شاشة "CBC"، أن هناك برامج قوية سيقوم بثها التليفزيون المصرى، لعمل طفرة نوعية تستهدف المواطن المصرى.

وأشارت شرف الدين، إلى أن وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود والمنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، لم يقم بتخفيض المصروفات داخل ماسبيرو، موضحة أنها قامت بإنهاء تعاقدات بعض الأشخاص من أنصار جماعة الإخوان تم تعيينهم داخل ماسبيرو أثناء تولى الوزير السابق.

وأوضحت شرف الدين، أن قناة "الجزيرة مباشر "، لم تكن تملك أى سند قانونى يتيح لها العمل داخل مصر، مؤكداً أنها قناة تعمل من أجل مهاجمة دولة أخرى داخل عقر دارها، مشيرة ألى أن الجزيرة كانت تهدد الأمن القومى المصرى، وتملك أجهزة بث غير مصرح بالعمل بها.

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مصر 365

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