تعيينات جديدة وتنقلات لرؤساء مدن ومراكز كفر الشيخ

كتب – مصطفى عيد وأشرف الحداد منذ 2 ساعة 30 دقيقة

أصدر المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ اليوم الخميس القرار رقم 12352 لسنة 2013 بتكليف اللواء أحمد ماجد الطرابلسى محمد نظمى للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين والقرار رقم 12353 لسنة 2013 بتكليف اللواء أحمد بسيونى محمد زيد للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق .

كما أصدر محافظ كفرالشيخ القرار رقم 12365 لسنة 2013 بتكليف كل من اللواء أشرف محمد رجب الدماطي للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس وعبد الخالق إسماعيل عبد الخالق غنيم من العمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا والسعيد عطية عبدالله م نائب رئيس مدينة مصيف بلطيم للعمل رئيساً لمدينة مصيف بلطيم .

> كما تضمن القرار ندب كل من محمد عبد الحميد عنتر رئيس الوحدة المحلية لمركز , ومدينة بيلا للعمل بديوان عام المحافظة , وفادى عبد الفضيل إسماعيل قاسم شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم للعمل بديوان عام المحافظة, وإنهاء تكليف سيد أحمد سيد أحمد نافع من القيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز, ومدينة مطوبس وعودته إلى عمله الأصلى .

> تم إخطار وزارة الدولة للتنمية المحلية لاتخاذ اللازم وإخطار إدارة شئون العاملين بالمحافظة لتنفيذ هذه القرارات ، والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ صدورها .