رئيس الوزراء الليبي: لا أتوقع تكرار "سيناريو 30 يونيو" في بلادنا

زيدان: دعم "إخوان" ليبيا لأنصارهم في مصر خارج إطار الحكومة .. ولا نتدخل في هذه الأمور

كتب : الأناضول الجمعة 06-09-2013 01:40

استبعد رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، تكرار ما شهدته مصر يوم 30 يونيو الماضي، في بلاده، في إشارة إلى المظاهرات التي خرجت ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وانتهت بعزله بعد تدخل الجيش والمؤسسات الدينية وعدد من الشخصيات العامة والقوى السياسية.

وقال زيدان، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أمس: "لا أتوقع حدوث ذلك عندنا، فنحن لدينا آلية محددة لتغيير الحكومة، ويمكن سحب الثقة منها في أي وقت، فضلًا عن أن الحكومة حاصلة على أغلبية برلمانية".

وفي رده على سؤال بشأن تأخر رد فعل الجانب الليبي تجاه التغيّرات في مصر، قال زيدان: "ما يحدث في مصر شأن داخلي ونحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية، ونعتبر التدخل في الشأن الداخلي أمرًا لا ينبغي أن يكون ونحن لا نؤيد طرفًا على حساب آخر، فمصر أيضًا لم تؤيد طرفًا على حساب طرف في ليبيا، ونحن لن نفعل مثلما كان يحدث في عهد معمر القذافي".

وردًا على سؤال بشأن موقف الحكومة الليبية من دعم إخوان ليبيا لإخوان مصر، قال زيدان: "هذا الدعم خارج إطار الحكومة، ولا يحرّم على أحد أن يقول رأيه طالما لم يكن فيه جانب من العنف ونحن داخل الحكومة لا نتدخل في مثل هذه الأمور".