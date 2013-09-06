العاصفة الترابية تؤجل سفر رئيس وزراء ليبيا لبلاده

كتب : حسن حسين منذ 58 دقيقة

اضطر الدكتور علي زيدان، رئيس وزراء ليبيا، إلى تأجيل سفره والوفد المرافق له إلى بلاده بعد زيارة لمصر استغرقت يومين؛ بسبب تعرض مطار طرابلس لعاصفة ترابية وغلقه أمام حركة الملاحة الجوية.

وصرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة، بعد وصول رئيس الوزراء الليبي والوفد المرافق له والذي يضم 18 فردًا بينهم وزيرا الدفاع والخارجية إلى الصالة الحكومية للسفر على طائرته الخاصة إلى طرابلس فوجئ بوصول برقية من مطار طرابلس يفيد بغلقه بسبب عاصفة ترابية تتعرض لها ليبيا فتم تأجيل سفر زيدان والوفد المرافق له ونقلهم من المطار إلى الفندق مقر إقامتهم للمبيت لحين تحسن الأحوال الجوية.