أخبار عاجلة

استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
السكة الحديد تطلق قطار «شم النسيم» 17 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

العاصفة الترابية تؤجل سفر رئيس وزراء ليبيا لبلاده

Google+ Print
العاصفة الترابية تؤجل سفر رئيس وزراء ليبيا لبلاده العاصفة الترابية تؤجل سفر رئيس وزراء ليبيا لبلاده

كتب : حسن حسين منذ 58 دقيقة

اضطر الدكتور علي زيدان، رئيس وزراء ليبيا، إلى تأجيل سفره والوفد المرافق له إلى بلاده بعد زيارة لمصر استغرقت يومين؛ بسبب تعرض مطار طرابلس لعاصفة ترابية وغلقه أمام حركة الملاحة الجوية.

وصرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة، بعد وصول رئيس الوزراء الليبي والوفد المرافق له والذي يضم 18 فردًا بينهم وزيرا الدفاع والخارجية إلى الصالة الحكومية للسفر على طائرته الخاصة إلى طرابلس فوجئ بوصول برقية من مطار طرابلس يفيد بغلقه بسبب عاصفة ترابية تتعرض لها ليبيا فتم تأجيل سفر زيدان والوفد المرافق له ونقلهم من المطار إلى الفندق مقر إقامتهم للمبيت لحين تحسن الأحوال الجوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الباحث بجامعة النيل أحمد نصار يعرض إختراعه "كاميرا ذكية" لحل الأزمة المرورية بالشوارع

8 الصبح - الباحث بجامعة النيل أحمد نصار يعرض إختراعه "كاميرا ذكية" لحل الأزمة المرورية بالشوارع

8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب

8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي