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موفد قانوني أوروبي لإعداد تقرير حول الاعتقال الإداري الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

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موفد قانوني أوروبي لإعداد تقرير حول الاعتقال الإداري الإسرائيلي بحق الفلسطينيين موفد قانوني أوروبي لإعداد تقرير حول الاعتقال الإداري الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

كتب : أ ش أ منذ 54 دقيقة

قررت اللجنة القانونية في مجلس أوروبا إيفاد رئيس مركز الدراسات القانونية في وزارة العدل الإسبانية النائب الإسباني، أنطونيو زاراتي كوندي، كمقرر للجنة لإعداد تقرير موسع عن موضوع الاعتقال الإداري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس، أن النائبين برنارد سابيلا، وقيس عبدالكريم، شاركا في اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس أوروبا التي تضمنت أجندتها مذكرة حول الاعتقال الإداري ورأي القانون الدولي بشأنه، بناء على طلب الوفد الفلسطيني الذي تقدم بطلب مناقشة الموضوع.

وتضمنت المذكرة استفسارات واستنتاجات بناء على مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية، التي تؤكد عدم توافق الاعتقال الإداري مع ضرورات المجتمع الديمقراطي، وأن إسرائيل ضاعفت استخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل مفرط كنوع من العقوبات بحق الفلسطينيين، استنادًا إلى التقارير والإحصائيات في السنوات الأخيرة الأمر الذي يخالف المبدأ العام الذي وجد من أجله مفهوم الاعتقال الإداري.

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