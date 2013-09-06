بالصور.. محافظ الوادي الجديد يفتتح مكتبه مصر العامه بمدينه الخارجه

شهد اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد احتفال مكتبه مصر العامه بمدينه الخارجه بختام الانشطه الصيفيه لصيف 2013 حيث قام اللواء المحافظ بإلقاء كلمه معبرا خلالها عن مدى سعادته ليس بجمال المحافظة فقط وما تحويه من كنوز سياحية وتعدينية بل سعيدا بجمال اهالى الوادى الجديد ومدى ترابطهم وتواصل بعضهم البعض حيث انه بالترابط والتواصل والتماسك والتعاون يتم إخراج جيل جاد متحملا المسؤليه.

وبدا الاحتفال بعرض الكورال للطفال واغانى وطنيه وفقره شعريه.

وقال اللواء محمود خليفه محافظ الاقليمفى كلمته بان المحافظة سوف تقيم احتفال خاص بافتتاح قريه حسن فتحى السياحيه وذلك يوم 3/10/2013 خلال العيد القومى للمحافظه، ثم قام اللواء المحافظ بتوزيع الجوائز على الاطفال الذين قاموا بالعروض الفنيه خلال الحفلالجدير بالذكر انه قام محافظ الاقليم بالتبرع من حسابه الخاص للاطفال المشاركين فى الانشطه الصيفه بمكتبه مصر العامه بمبلغ عشره الاف جنيها من حسابه الخاص وذلك تشجيعا لهم ودعما للثقافه العامه بالمحافظه.