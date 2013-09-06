إخوان الشرقية ينظمون سلاسل بشرية فى 9 مدن والأهالى يتصدون لهم فى الحسينية

نظم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين سلاسل بشرية فى 9 مدن بمحافظة الشرقية أمس، ففى مدينة الحسينية نظم الإخوان سلاسل بشرية بالشوارع الرئيسية بالمدينة وحملوا لافتات تهاجم الجيش، مما أثار حفيظة الأهالى ودعاهم للتصدى لهم ولم يستطيعوا تكملة المسيرة.

ونظم الإخوان بمدينة الزقازيق سلاسل بشرية بطريق موقف المنصورة حاملين اللافتات الصفراء التى تحمل إشارة "رابعة".

وفى مركز كفر صقر نظم الإخوان سلسلة بشرية بمدينة كفر صقر وحتى قرية نزلة خيال، وحمل المشاركون لافتات مكتوب عليها شعارات معادية للجيش، وفى مركز منيا القمح انتشر الإخوان على طريق "الزقازيق-منيا القمح".

وفى مركز أبوحماد نظم أنصار الإخوان سلسلة بشرية بدأت من أمام عزبة رجب لتمتد إلى مدينه الزقازيق، وفى مركز بلبيس نظم الإخوان سلاسل بشرية فى المدينة، وفى مركز أبوكبير نظم الإخوان سلسلة بشرية، وفى مركز ههيا نظم الإخوان سلاسل بشرية أيضاً من أمام مسقط رأس الرئيس المعزول (قرية العدوة) حتى قرية صبيح.

وفى مدينة فاقوس نظم أعضاء الجماعة سلسلة بشرية امتدت من أمام مسجد كوبرى السحارة حتى نهاية ترعة جهينة.