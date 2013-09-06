بالصور.. وقفة بالشموع تخليدا لذكرى محرقة قصر ثقافة بنى سويف

نظمت حركة 6 إبريل وعدد من القوى السياسية ببنى سويف، وقفة رمزية بالشموع أمام قصر ثقافة بنى سويف، مساء أمس الخميس، تحت شعار " لن ننساهم"، وذلك فى الذكرى الثامنة لمحرقة قصر ثقافة بنى سويف، والتى راح ضحيتها أكثر من 50 فنانا وموظفا بقصور الثقافة فى عام 2005.

وقال إيهاب خاطر، منسق حركة 6 إبريل بنى سويف، إن تلك المحرقة دليل على فساد نظام مبارك بجميع أركانه، مطالبا بإعادة فتح تحقيق فى الحادث لكشف المتسببين عنه، والذين لم ينالوا عقابهم حتى الآن.

فيما قامت الجبهة الشعبية ببنى سويف، بدعوة عدد من الفنانين والمثقفين لإحياء الذكرى الثامنة لتلك المحرقة.

وطالب محمد منير، مدير عام الثقافة ببنى سويف، وأحد شهود العيان على الحادث، بإعادة فتح التحقيقات مرة أخرى فى الحادث، لكشف المتسبب عن تلك الكارثة، وعدم اقتصارها على صغار الموظفين الذين تم اتخاذهم كبش فداء للحادث.

وأشار منير إلى أن السبب الرئيسى للحادث هو الإهمال التراكمى الذى كانت تعيش البلاد فى تلك الفترة، وما سبقها من فترات، وليس بخطأ شخص أو موظف بسيط تم التضحية به.

> تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 58 فنانا، وناقدا فنيا لقوا مصرعهم أكثر من، جراء اشتعال النيران بهم أثناء تقديم العرض المسرحى "من حديقة الحيوان لفرقة نادى مسرح طامية بالفيوم، وذلك فى قاعة الفنون التشكيلية الملحقة بمبنى قصر ثقافة بنى سويف، عام 2005، والتى سميت فيما بعد بمحرقة قصر ثقافة بنى سويف.