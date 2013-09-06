فتح فصلين بالمدارس التجريبية بالمنوفية للقضاء على قوائم الانتظار

عقد اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية، اجتماعاً بمديرى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لمناقشة أهم المعوقات التى تواجه مسيرة العملية التعليمية والنهوض بها، حضر اللقاء السكرتير العام المساعد ونقيب المعلمين بالمحافظة، حيث أوضح اللواء أسامة فرج أن نهضة الأمم تبدأ بالاهتمام بالعملية التعليمية وعناصرها الأساسية التى تشمل التلميذ والمعلم والمدرسة.

كما تم طرح بعض المشاكل التى جاءت على رأسها مناقشة مشاكل العملية التعليمية فى مراحلها الأولى التى تبدأ برياض الأطفال، وتم استعراض الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الإدارات التعليمية لمواجهة هذه المشاكل، وقد تمت الموافقة على فتح فصلين بكل مدرسة تجريبية، وذلك من خلال حصر عدد الفصول ومحاولة تدبير فصلين لخدمة هذا الغرض، وأشار سكرتير عام المحافظة إلى ما اتخذته إحدى المدارس بقرية الماى من إجراء فتح فصول إضافية لاستيعاب الأعداد المتقدمة.

وأوضح الحضور، أن نسبة الإقبال على رياض الأطفال تفوق عدد الفصول المخصصة لذلك، وعليه وجه سكرتير عام المحافظة برفع سن القبول لكى يتناسب مع عدد الفصول المتاحة، كما وجه بضرورة التنسيق بين مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس وهيئة الأبنية التعليمية لمعرفة كيفية إيجاد الأعداد المناسبة من الفصول وزيادتها إذا لزم الأمر، مؤكداً ضرورة مراعاة الحالات الإنسانية فى سداد المصروفات، على أن تقسط بالشكل الذى يتناسب مع حالتهم المادية.

ووافق اللواء أسامة فرج على نقل طلاب مدرسة رياض الصالحين بكفر الجلابطة التى تضم 800 طالب وتم حرقها فى الأحداث الأخيرة إلى المدارس الحكومية.

وأشار سكرتير عام المحافظة، إلى أن المنوفية سباقة دائماً بالسعى نحو التقدم وترسيخ أسس ودعائم النهضة، لذا كان لها السبق فى تحقيق أعلى نسبة تعليم على مستوى الجمهورية.



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