أخبار عاجلة

استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
السكة الحديد تطلق قطار «شم النسيم» 17 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

رئيس الوزراء الليبي: لا أتوقع تكرار سيناريو “30 يونيو” في طرابلس

  • 10
Google+ Print
رئيس الوزراء الليبي: لا أتوقع تكرار سيناريو “30 يونيو” في طرابلس رئيس الوزراء الليبي: لا أتوقع تكرار سيناريو “30 يونيو” في طرابلس

استبعد رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، تكرار ما شهدته يوم 30 يونيو الماضي، في بلاده، في إشارة إلى المظاهرات التي خرجت ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وانتهت بعزله بعد تدخل الجيش والمؤسسات الدينية وعدد من الشخصيات العامة والقوى السياسية.

وقال زيدان، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، نشرته وكالة الأناضول، أمس: “لا أتوقع حدوث ذلك عندنا، فنحن لدينا آلية محددة لتغيير ، ويمكن سحب الثقة منها في أي وقت، فضلًا عن أن الحكومة حاصلة على أغلبية برلمانية”.

وفي رده على سؤال بشأن تأخر رد فعل الجانب الليبي تجاه التغيّرات في مصر، قال زيدان: “ما يحدث في مصر شأن داخلي ونحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية، ونعتبر التدخل في الشأن الداخلي أمرًا لا ينبغي أن يكون ونحن لا نؤيد طرفًا على حساب آخر، فمصر أيضًا لم تؤيد طرفًا على حساب طرف في ليبيا، ونحن لن نفعل مثلما كان يحدث في عهد معمر القذافي”.

وردًا على سؤال بشأن موقف الحكومة الليبية من دعم إخوان ليبيا لإخوان مصر، قال زيدان: “هذا الدعم خارج إطار الحكومة، ولا يحرّم على أحد أن يقول رأيه طالما لم يكن فيه جانب من العنف ونحن داخل الحكومة لا نتدخل في مثل هذه الأمور”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي