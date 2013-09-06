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مصرع 10 وإصابة 4 اخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد

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مصرع 10 وإصابة 4 اخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد مصرع 10 وإصابة 4 اخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد

لقى 10 اشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين،  في حادث مروع على طريق الخارجة – أسيوط بمحافظة الوادي الجديد، بمنطقة الكيلو 130.

 

حيث تلقى السيد  للواء محمد سمير،  نائب مدير امن الوادي الجديد، بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الخارجة أسيوط بتصادم  بين سيارتي أجرة 7 راكب  الأولى قادمة من مدينة أسيوط  والأخرى قادمة من مدينة الخارجة  مماادى  الى  اشتعال النيران بهما حيث  ادى الحادث الى مصرع 10 أشخاص وإصابة 4 آخرين حتى الآن.وتتوجه سيارات الإسعاف والمطافئ حاليا لنقل المصابين لإسعافهم  ونقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام.

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