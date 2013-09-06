درية شرف الدين: لا نعرف مكتب "الجزيرة" لأنها تغيره باستمرار وتبث من الشارع

كتب : محمد عاشور منذ 34 دقيقة

قالت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، إن هناك وسائل لعمل برامج جديدة لاجتذاب وجوه جديدة أو استعادة بعض الوجوه لدعم التليفزيون المصري، مضيفة أنه ليس من المناسب أن تكون القنوات الإقليمية على قمر النايل سات.

وأضافت الوزيرة، خلال لقائها ببرنامج "ممكن"، أنها لم تقابل وزير الإعلام السابق مطلقا، نافية حدوث تخفيض المصروفات داخل الوزارة، وتابعت "النظام السابق حاول أخونة وزارة الإعلام بوضع أتباعهم في كافة المناصب الهامة للسيطرة على مفاصل الوزراة".

وأشارت شرف الدين إلى أنها أنهت تعاقد من تم تعيينهم من خارج التليفزيون، مشيرة إلى أن الإخوان خربوا سيارات البث المباشر التي كانت تستخدم في اعتصام رابعة العدوية.

وأكدت الوزيرة، أن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك أي سند قانونى يتيح لها العمل في البلاد، وأن القناة اعتبرت نفسها المالكة لأرض مصر، مشيرة إلى أن القناة تهدد الأمن القومي المصري، ودأبت على نشر وقائع غير حقيقية وتملك أجهزة بث غير مصرح بها، وتابعت "نحن لا نعرف مكتب الجزيرة مباشر مصر لأنهم يغيرون المكتب باستمرار والبث يتم من الشارع دون تصريح"، مضيفة أن قطر يبدو أنها نصبت نفسها سفيرة الإعلام العربي، ومصر ليست أول دولة تغلق مكتب الجزيرة على أرضها.

وقالت الوزيرة، إنه ليس صحيحا أن مصر تقوم بالتشويش على قناة الجزيرة لأن وسائل التكنولوجيا تتيح التحايل على قرارات الغلق من حيث البث.

وأوضحت شرف الدين أن رفض المسلسلات التركية هو رفض شعبي، مشيرة إلى أن هذه الأعمال ضعيفة على المستوى الفني والدرامي ومملة، مؤكدة أن مصر ستعود لتحتل مكانتها الطبيعية على المستوى الإعلامي والدرامي خلال وقت قريب.