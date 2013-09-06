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دراسة: نصف مرضى ضغط الدم المرتفع يجهلون إصابتهم بالمرض!!

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دراسة: نصف مرضى ضغط الدم المرتفع يجهلون إصابتهم بالمرض!! دراسة: نصف مرضى ضغط الدم المرتفع يجهلون إصابتهم بالمرض!!

كشف "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض "النقاب فى أحدث تقاريره عن أن ضغط الدم المرتفع يعد من أكثر الإصابات شيوعا حول العالم والسبب الأول وراء الإصابة بأمراض القلب إلا أن العديد من المرضى يجهلون إصابتهم بمرض العصر.

فقد لاحظ فريق دولى من الباحثين أن هذه النظرية حقيقة فيما يخص الأثرياء فى الدول المتقدمة فضلا عن البلدان فى دول ذات الدخل المنخفض على الرغم من توافر الأدوية للسيطرة على حالات ضغط الدم المرتفع فى الوقت الذى يجهل فيه الكثيرون إصابتهم بالمرض ليظلوا لسنوات طويلة دون علاج حقيقى.

وأوضح الدكتور "سالم يوسف " أستاذ الطب فى جامعة "هاميلتون"الكندية تشير الدراسة أن عقاقير ضغط الدم المرتفع غالبا ما تكون قليلة الثمن ومتوافرة فى متناول المرضى وعلى الرغم من ذلك الثلث فقط من المرضى يحصلون على العلاج وينتظمون فى تناوله إلا أن الحالة تكون أشد سوءا فيما يتعلق بالمرضى فى البلدان منخفضة الدخل.

وأشارت الدراسة التى أجريت على أكثر من 150 ألف شخص يعانى الكثير منهم من ضغط الدم المرتفع أن أكثر من 45,6% منهم يجهلون إصابتهم بضغط الدم المرتفع فى مقابل معاناة نحو 35,4% فى الحصول على العقاقير الطبية المعالجة.

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مصر 365