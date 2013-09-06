بورصات الخليج تهبط بسبب سوريا.. وتسجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي

كتب : رويترز منذ 2 دقيقة

تراجعت بورصات الخليج، اليوم، مواصلة خسائرها للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن اقتربت الولايات المتحدة خطوة أخرى من عمل عسكري محتمل ضد سوريا وزادت المخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وصوتت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على القيام بعمل عسكري لتمهد الطريق لتصويت المجلس بأكمله المنتظر في الأسبوع المقبل.

ويحدد مشروع القرار فترة لا تتجاوز 60 يومًا لتنفيذ أي هجوم عسكري على سوريا مع إمكانية تمديدها 30 يومًا أخرى ويحظر استخدام قوات أمريكية في عمليات قتالية على الأرض.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، هبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 3% مسجلًا أكبر انخفاض في يوم واحد منذ يناير 2011، وانخفض المؤشر 5.3% هذا الأسبوع.

وتراجع مؤشر سوق دبي 2.5% إلى أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو، وسجل أكبر خسارة بين الأسواق الخليجية هذا الأسبوع بهبوطه 7.4%.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4% لتبلغ خسائره هذا الأسبوع 1.7% وحده من الخسائر عودة صائدي الصفقات إلى السوق لاقتناص أسهم قيادية.

وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة في المنطقة من حيث القيمة السوقية وأكبر منتج للكيماويات في العالم 0.3% وصعد أيضًا سهم مصرف الراجحي ذو الثقل في السوق 0.3%.