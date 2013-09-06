كاميرون: "الأسد" مسؤول عن 14 هجوما كيماويا آخر على الأقل

كتب : وكالات الأنباء منذ 1 دقيقة

أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، أنه تم استخدام غاز السارين المدمر للأعصاب في الهجوم الكيميائي الذي شهدته منطقة "الغوطة" شرقي العاصمة السورية دمشق الشهر المنصرم، بحسب نتائج معامل التحليل البريطانية.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن كاميرون أدلى بتلك التصريحات في كلمته التي ألقاها في بداية قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في مدينة بطرسبرج الروسية، ونقلت عن كاميرون قوله: "كنا ولا زلنا على ثقة بأن نظام الأسد مسؤول ليس فقط عن هذا الهجوم الكيماوي، إذ رأينا الأطفال يموتون متأثرين بالغاز على شاشات التلفاز، ولكنا أيضًا نعلم أنه مسؤول عن 14 هجومًا كيماويًا آخر على الأقل قبل ذلك".

وأضاف: "أعتقد أن الدليل يتضح دومًا ولقد اطلعنا للتو على ما يؤكد استخدام الكيماوي في منطقة الغوطة".

ونوهت الصحيفة عن أن عمليات التحليل تمت الأسبوع الجاري وأُجريت على عينات من التربة والملابس أُخذت من موقع الهجوم في الغوطة في 21 من الشهر المنصرم.

ولفتت "الجارديان" إلى أن كاميرون يسعى عبر نشر نتائج هذه التحاليل إلى إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعمل المزيد لإرغام الرئيس السوري على الجلوس على مائدة المفاوضات.

وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن بلاده تقف مع التحالف الوطني السوري الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والأمل الوحيد للوصول لحل سياسي للأزمة هناك.