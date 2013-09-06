القضاء اللبناني يرجئ التحقيق في خطف الطيارين التركيين إلى 19 سبتمبر

كتب : الأناضول منذ 28 دقيقة

أرجأ القضاء اللبناني، أمس، جلسة التحقيق التي كانت مخصصة لقضية خطف الطيارين التركيين في بيروت إلى التاسع عشر من الشهر الجاري؛ لعدم جهوزية ملفات قضائية كانت قد طلبتها النيابة.

وتبنّت مجموعة لبنانية تطلق على نفسها اسم "زوار الإمام الرضا"، عملية اختطاف طيار تركي ومساعده على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مطلع أغسطس الماضي، مطالبة أنقرة بالتدخل لدى لإطلاق سراح المختطفين اللبنانيين التسعة في أعزاز (كانت قد اختطفتهم قبل أكثر من عام إحدى جماعات المعارضة السورية) مقابل الإفراج عن الطيارين التركيين.

وأعلن قاضي التحقيق في جبل لبنان، زياد مكنا، أنّه تم إرجاء الجلسة إلى التاسع عشر من الشهر الحالي؛ وذلك بسبب عدم ورود محاضر تحقيق (ملفات قضائية) كانت قد طلبتها النيابة لضمها إلى الملف الأساسي، بهدف استكمال عناصر التحقيق.

وأوضح مصدر قضائي أن التأخر بإرسال المحاضر مرده لعدم استكمالها بشكل كامل من قبل شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي باعتبار أن العمل لا يزال جاريًا لجمع كامل المعلومات والعناصر التي طلبتها النيابة العامة الاستئنافية في وقت سابق.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن "المحاضر المشار إليها والمنتظر ورودها الى القضاء تتضمن عناصر جديدة، ومعلومات موثقة عن نتائج عمليات البحث والتحري عن الطيارين المخطوفين، ونتائج البحث عن باقي المتورطين في عملية الخطف".

وأشار المصدر إلى أن "القاضي اقترب من ختم التحقيق في هذه القضية، وهو يترقب المحاضر الجديدة لتقييم ما فيها من عناصر جديدة والبناء عليها، على أن يختم بعدها التحقيق ويحيل الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيدًا لإصدار القرار الإتهامي، وإحالة الملف مع كل المتهمين إلى محكمة جنايات جبل لبنان لمحاكمتهم".