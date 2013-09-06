احمرار الأنف والرشح الدائم والإجهاد أعراض إذا شعرت بها فاذهب للطبيب

يتجاهل البعض الكثير من الأعراض بحجة أنها بسبب تغييرات الجو أو بسبب الإجهاد أو التعب النفسى، أو اعتلال بسيط بالجسم، ويتجاهل تلك الأعراض إلى حين حدوث المضاعفات.

وأكد الدكتور أحمد الجويلى، صيدلى، ومنسق حملة أنا صيدلى أنا فاهم شغلى "أن جسم الإنسان يسعى إلى تنبيه صاحبه بوجود خلل داخلى قد يكون هذا الخلل ناتجا عن مرض خطير أو مرض بسيط وينبه الإنسان من خلال الأعراض الظاهرية".

وأشار الجويلى إلى أن احمرار الأنف والرشح الدائم والألم بالجسم كلها أعراض مصاحبة لمرض البرد أو الأنفلونزا، ولكن هناك أعراض بسيطة تنبه الجسم إلى الإصابة بمرض بالكبد (ليس بضرورة فيروس سى أو فشل كلوى، ولكنها تنبيه بوجود خلل فى الكبد).

وأوضح أن من تلك الأعراض أن تشعر بإجهاد غير معتاد أو تغير فى لون البول إلى اللون الأحمر (شبه الشاى أو تغير فى لون البراز إلى الأسود غامق (أسفلت) أو هرش فى أنحاء مختلفة من الجسم أو اصفرار الجلد أو بياض العين، أو أن تشعر بطعم الدم فى الفم أو أن يخرج دم من فمك، وبالتحديد عند الاستيقاظ من النوم فى هذه الحالة يجب استشارة طبيب أو المتخصص فى أمراض الكبد لاتخاذ اللازم.