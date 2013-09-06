آخر صيحة غذائية.. إضافة مسحوق البروتين إلى الأطعمة

تشهد الأسواق البريطانية أحدث صيحة غذائية، ألا وهى إضافة مسحوق البروتين إلى الأطعمة من الخبز حتى الآيس كريم، حيث إن هذا المسحوق يعطى إحساسا بالشبع لفترات أطول.

وأوضحت "لورا ديزى جونز" خبيرة علم التغذية فى مينتل "أن الاهتمام العام بالبروتين" قد ارتفع لدى المستهلكين، حيث يتطلع الناس إلى الحصول على البروتين المضاف فى الأطعمة لعدة أسباب، بدءا من الرغبة فى إنقاص الوزن إلى الحصول على وزن صحى.

كما أنهم يدركون دور البروتين فى التغذية العامة وقدرته على إعطاء شعور بالشبع لفترة أطول.

وأضافت أن الطلب على الأطعمة المضاف إليها مسحوق البروتين بدأ بين متسابقى كمال الأجسام فى الولايات المتحدة الذين أرادوا طريقة أكثر سهولة للحصول على البروتين المشبع بعد تدريباتهم الرياضية بدلا من التهام الدجاج أو الأسماك.

وتعتقد "جونز" أن هذه الصيحة انتقلت إلى المستهلكين الأكثر اهتماما بأوزانهم من عضلاتهم.

وحيثما تتجه الصيحات تتبعها شركات الأغذية، حيث تقوم حاليا العديد من تلك الشركات البريطانية بإضافة علامة "بروتين عال"على منتجاتها.

وقال مدير المبيعات فى شركة منتجات دكتور زاك "هدفنا التسويقى هو الأشخاص المهتمون بالرياضة واللياقة البدنية" فى حين تشير خبيرة التغذية "جاينور باسيل"، إنه "لا يوجد أى دليل على أن الناس تعانى نقصا فى البروتين، وتقول إن الدراسات المسحية عن الأنظمة الغذائية كشفت أننا نحصل على أكثر من حاجتنا للبروتين.

وأكدت أن إضافة البروتين خاصة فى الزبادى قليل الدسم يمكن أن يكون مفيدا فى إنقاص الوزن، ولكنها اقترحت ببساطة تناول البروتين من مصدر جيد وقليل الدسم بدلا من شرب مخفوق البروتين".