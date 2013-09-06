دعوات للتظاهر اليوم بطرابلس الليبية لحث الحكومة على حل مشاكل المواطنين

دعت مؤسسات المجتمع المدنى، واللجنة الوطنية المشتركة بمدينة طرابلس أهالى وسكان مدينة طرابلس، بالتظاهر السلمى، ووقفة احتجاجية بميدان الشهداء بعد عصر اليوم الجمعة، من أجل إيصال كلمتهم لباقى المدن والحكومة الليبية المؤقتة، الإسراع فى إيجاد حلول لما يؤرق الشارع الليبى فى مدينة طرابلس والمدن الليبية كافة.

وأدانت مؤسسات المجتمع المدنى واللجنة الوطنية المشتركة فى بيان لها، ما يحدث من اعتصامات وحصار للموانئ والحقول النفطية وإيقاف ضخ مياه النهر والانقطاع المتزايد والمتكرر للطاقة الكهربائية بالمنطقة الغربية.

وأكد نشطاء المؤسسات أن مثل هذه الأعمال المستهجنة فى الوقت التى تضر بقوت الشعب الليبى الذى ضحى بعشرات الآلاف من أبنائه شهداءً وجرحى ومبتورى أطراف ومفقودين، فهى تؤجج نار الفتنة بين أبناء الشعب الليبى الواحد الذى ثار من أجل بناء دولة العدالة والمساواة، وبأن تكون ليبيا موحدة وآمنة.

وأضاف البيان، أن ما يقوم به هؤلاء المعتصمون هو عمل غير مسئول ومنافٍ لكل الحقوق والأعراف ولتعاليم ديننا الإسلامى الحنيف.

وحمّل نشطاء المجتمع المدنى فى بيانهم، المسئولية التامة جميع القائمين بهذه الأعمال التخريبية التى تكلف خزينة المجتمع الليبى آلاف المليارات، وتفقد مصداقيتها فى الأسواق النفطية العالمية، مما سيجعلها غير قادرة بالتزاماتها الوطنية والدولية.. ناهيك عن معاناة المواطن الليبى من العيش الكريم الذى يطمح إليه بعد كل التضحيات والمعانة طيلة العقود الماضية.