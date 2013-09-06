النيابة تبدأ التحقيق مع أمين صندوق نقابة الأطباء الإخوانى بالقليوبية

أمر محمود الجرف وكيل نيابة قسم بنها برئاسة أحمد عبد الناصر بحبس الدكتور مصطفى هيكل أمين صندوق الأطباء بالقليوبية 4 أيام على ذمة التحقيق وسرعة ضبط وإحضار الدكتور مجدى خروب أمين الحرية والعدالة بمدينة بنها ومحسن راضى عضو مجلس الشعب المنحل لاتهامهم بإطلاق الرصاص على النقيب "شريف يحيى إسماعيل" ضابط بقوات الأمن المركزى، وإصابة 4 أشخاص آخرين فى مظاهرات جمعة 3 يوليو الماضى.

كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بعدما اتهمهم ضابط قوات الأمن المركزى بتحريض أنصار الإخوان بإطلاق الرصاص على المواطنين فى تظاهرات 3 يوليو الماضى، فأصيب بطلقة نارية و4 آخرين من المواطنين وأكدت تحريات المقدم محمد فتحى رئيس مباحث قسم شرطة بنها أن المتهمين هم من قاموا بتنظيم المظاهرات فى بنها وقاموا بالتحريض على العنف.

وقام المتهم "مصطفى هيكل" الذى يشغل منصب مدير مستشفى بنها الجماعى وأمين صندوق نقابة الأطباء بالقليوبية ووكيل كلية طب بنها بتسليم نفسه للعميد مجدى راشد مأمور قسم بنها بعدما صدر قرار بضبطه وإحضاره.

وأنكر هيكل فى تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار حاتم الزيات المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية صلته بجماعة الإخوان، قائلا "أنا مش معاهم" ولست منتميا للإخوان، ولم أشارك فى مسيرات بنها التى أصيب فيها ضابط الأمن المركزى ووجهت له النيابة تهمة البلطجة والتحريض على العنف والتجمهر وحيازة سلاح نارى بمعرفة الغير، ومقاومة السلطات وإحداث إصابة ضابط الشرطة والمواطنين الأربعة، وتمت مواجهته بأقوال عدد من شهود الواقعة وتحريات المباحث التى أكدت اشتراكه فى التحريض على العنف مع باقى المتهمين، واتهام الضابط له بإصابته أثناء التظاهرات.