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انتشار سيارات النجدة فى شوارع الإسماعيلية استعداداً لمسيرات الغد

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انتشار سيارات النجدة فى شوارع الإسماعيلية استعداداً لمسيرات الغد انتشار سيارات النجدة فى شوارع الإسماعيلية استعداداً لمسيرات الغد

انتشر عدد من سيارات مكافحة الشغب وسيارات النجدة فى عدد من شوارع الإسماعيلية استعداداً لمسيرات الإخوان، والتى تبدأ عقب صلاة الجمعة من أربع مساجد: "الصحابة بمنطقة الغابة، ومسجد عمر ابن الخطاب بالمنطقة الخامسة، ومسجد نور الإسلام، ومسجد المطافئ بعرايشية "، وتتجمع المسيرات أمام سنترال الإسماعيلية الكبير بشارع الثلاثينى والمدارس.

وأكدت مصادر أمنية، أن هناك استعدادات كبيرة لمنع أى أحداث عنف أثناء المسيرات، خاصة فى منطقة المحطة الجديدة، التى شهدت أحداث عنف الجمعة الماضى بمنطقة شارع فاروق، وأن قوات الأمن ستقوم بالتمركز فى المناطق التى من المحتمل أن يحدث بها احتكاكات بين الإخوان والأهالى.

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مصر 365

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