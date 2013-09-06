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تخفيض درجات القبول بثانوى بنى سويف إلى 209 درجات

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تخفيض درجات القبول بثانوى بنى سويف إلى 209 درجات تخفيض درجات القبول بثانوى بنى سويف إلى 209 درجات

أكد محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف موافقة المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف، على خفض درجات القبول بالمرحلة الثانوية العامة إلى 209 درجة بدلاً من 210 درجة.

وأضاف حسام الدين، أن القرار سوف يستفيد منه 165 طالباً وطالبة بالمدارس ذات الكثافة التى تسمح بذلك، لافتاً إلى انخفاض درجات القبول بالتعليم الصناعى إلى 152 درجة.

وأوضح وكيل الوزارة أن إدارة التنسيق كانت قد حددت شرط القبول بالثانوى العام بـ5. 217 درجة، وبناء على مذكرة قدمتها مديرية التربية والتعليم إلى المحافظ تم تخفيض النسبة إلى 210 ثم 209 درجة.

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مصر 365