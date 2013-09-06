تعليم كفر الشيخ تشدد على عدم اقحام الطلاب فى السياسية

عقد محمد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ اجتماعاً مع مديرى الإدارات التعليمية العشرة بالمحافظة "كفر الشيخ – بيلا – الرياض – مطوبس – فوه – قلين – دسوق – الحامول – بلطيم – سيدى سالم".

وأكد عطية فى اجتماعه على الانتهاء من كافة التجهيزات بالمدارس من أثاث - كتب - تكوين لجلن – نظافة – عجز وميزانية، ويتم إبلاغه بكل ذلك قبل يوم 14 سبتمبر الحالى.

وأضاف عطية أنه لابد من تسليم الكتب للطلاب التى وصلت المدارس ويمنع إقحام الطلاب فى أى نزاعات سياسية أو حزبية وتفعيل دور العلاقات العامة بالإدارات للتواصل مع المجتمع الخارجى، كما يحذر المناقشات السياسية داخل المدارس.

وأشار عطية إلى متابعة النظافة فى المدارس فى الفصول ودورات المياه وبفناء المدرسة ومتابعة أعمال الصيانة بالمدارس والانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، وتواجد الأمن طوال فترة اليوم الدراسى ومتابعة مدى استخدام معامل التطوير والحاسب الآلى ومعامل العلوم وحجرات الأنشطة والملاعب على مدار اليوم الدراسى.

وأضاف وكيل الوزارة تم التنبيه بعدم الخروج من المدارس إلا بإذن رسمى والحد من الإجازات والمتابعة الجيدة للتغذية والتأكد من صلاحيتها والتركيز على المقصف المدرسى ومتابعة باستمرار

> كما نبه عطية على متابعة تفعيل القرار الوزارى رقم 237لعام 2004م والخاص بانضباط الطلاب بالمرحلة الثانوية وعقد مقارنة بين الطلاب الحضور فى الفصل الدراسى وبين الغياب فى دفتر 5سلوك ومواظبة.

وطالب عطية تخصيص محتوى الإذاعة المدرسية لغرس قيم المواطنة والانتماء للوطن مع وضع علم مصر فوق كل المنشآت وعمل برنامج للمسابقات لكل طلاب الصف الواحد ثم على مستوى المدارس ثم على مستوى الإدارات التعليمية وتشجيع من يستحق من المعلمين والطلاب.