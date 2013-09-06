ضبط 75 كيلو من اللحوم البلدية المذبوحة خارج السلخانة

تلقى اللواء محمد عنانى مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من المباحث بتمكن ضباط قسم شرطة التموين والتجارة الداخلية، بالاشتراك مع ضباط الحملة من ضبط "عبد المنعم.ى.ع"، 22 سنة صاحب محل جزارة، لحيازته وعرضه للبيع كمية من اللحوم البلدية المذبوحة خارج السلخانة، بلغ وزنها (75 كيلوجراماً)، وذلك بفرش الجزارة خاصته بدائرة قسم ثالث، وذلك بما يخالف قانون رقم 10 لسنة 1966 الخاص بتداول المواد الغذائية وقانون الطب البيطرى، والذى يشترط فحص الذبيحة صحياً قبل ذبحها للتأكد من خلوها من ثمة أمراض تضر بصحة المواطنين، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.