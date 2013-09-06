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ضبط 5 لصوص حاولوا سرقة محل بحي الشرق ببورسعيد

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ضبط 5 لصوص حاولوا سرقة محل بحي الشرق ببورسعيد ضبط 5 لصوص حاولوا سرقة محل بحي الشرق ببورسعيد

تمكنت قوات الامن من ضبط 5 لصوص حاولوا سرقة محل بحي الشرق ببورسعيد.

حيث اشتبه ضباط فى سيارة أجرة بورسعيد بدون لوحات معدنية يستقلها اربعة اشخاص احدهم يحمل سلاحا ناريا وبمجرد رؤيتهم لسيارات الشرطة متجهة ناحيتهم اطلق احدهم عيارا ناريا تجاة القوات والتى بادلتة اطلاق الاعيرة النارية وتمكنت من ضبطهم واصابةاحدهم بطلق نارى .

وبالفحص، تبين انهم كلأ من، احمد طة شلبى وشهرتة ( الدب ) 22 سنة مقيم دائرة الضواحى والسابق اتهامة فى عدج (17) قضية مابين (سرقة -ضرب-خطف- اتلاف -نشل ) وبحوزتة فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 وعدد 3 طلقات خرطوش وفارغ طلقة …وتبين اصابتة بطلق نارى بالكوع الايسر وتم حجزة بمستشفى بورسعيد العام .ومحمد عبدة السيسى 25 سنة ومقيم دائرة الضواحى والسابق اتهامة فى عدد (20) قضية ما بين ( سرقة-مخدرات -سلاح -ضرب ) وبحوزتة مقص ليزر كبير الحجم، ومحمد العربى منصور 24 سنة مقيم دائرة الضواحى .وايهاب سامى ابوزهرة 24 سنة ومقيم دائرة قسم المناخ ..وبحوزتة مطواة قرن غزال .

وتبين قيامهم جميعا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات والمواطنين بالاكراة وجارى استكمال فحص نشاطهم الاجرامى .

وقد امر اللواء مدير الامن بتعيين الحراسة اللازمة على المتهم المصاب واحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق .

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