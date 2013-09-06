محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد

كتب : إنجي هيبة منذ 29 دقيقة

عقد اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، اليوم، مؤتمرا موسعا لمتابعة ومناقشة تنفيذ الإجراءات الخاصة باستعدادات استقبال العام الدراسي الجديد، وكافة الجوانب المتعلقة باستئناف سير وانتظام العملية الدراسية للعام الجديد، بحضور اللواء محمد درهوس السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعادل عبد العزيز الشناوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وجميع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية التابعة لها.

واستعرض المحافظ، خلال المؤتمر، ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة اللازمة لجميع المدارس واستكمال بناء وطلاء الأسوار وأعمال صيانة الأثاث المدرسي، كما اطمأن على وصول الكتب الدراسية لمعظم المواد بمختلف المراحل التعليمية والتي بلغت نسبتها نحو 80% من المستهدف.

وفيما يتعلق بمطلب وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن إيجاد آلية خاصة لسد العجز في أعداد الموظفين الإداريين والعمال، أكد المحافظ سرعة مخاطبة وزارة المالية لتوفير الدرجات الوظيفية والمالية لسد هذا العجز، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة الدورية بجميع مدارس المحافظة وتوفير كافة مستلزمات العملية التعليمية، وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لجميع المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.