أخبار عاجلة

استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
السكة الحديد تطلق قطار «شم النسيم» 17 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتوعد إسرائيل فى حال توجيه ضربة لسوريا

Google+ Print
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتوعد إسرائيل فى حال توجيه ضربة لسوريا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتوعد إسرائيل فى حال توجيه ضربة لسوريا

توعدت "كتائب الشهيد أبو على مصطفى" الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باستهداف دولة الاحتلال الإسرائيلى فى حال تمت مهاجمة سوريا.

ونقل الموقع الإلكترونى للجبهة عن المتحدث باسم الكتائب قوله فى حديث لقناة "روسيا اليوم".. "إنه لا توجد خطوط حمراء لديهم فى مواجهة دولة الكيان"، مناشدا بقية الفصائل الفلسطينية للوقوف إلى جانب سوريا.

وقال المتحدث إن "سوريا التى وقفت معنا واحتضنت المقاومة الفلسطينية تستحق منا فى هذه اللحظات الوقوف إلى جانبها"، مضيفا: "فليعلم العدو، لن يهدأ بالنا إذا تعرضت سوريا إلى أى اعتداء".

وأضاف أن ما يحدث فى سوريا يختلف تماما عما حدث فى بعض الدول العربية مثل وتونس، وأن هناك "مؤامرة تحاك ضد الشعب السورى والجيش والقيادة لذا ننحاز لهم تماما".

وكانت القوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة قد أكدت مطلع سبتمبر الجارى رفضها للتهديدات الأمريكية والغربية بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا.

وطالبت الفصائل فى اجتماع مشترك حضره ممثلون عن فصائل منظمة التحرير وحركتى حماس والجهاد الإسلامى مجلس وزراء الخارجية العرب، بعدم التغطية السياسية للعدوان المتوقع.

وحثت الأمم المتحدة بالعمل على وقف التهديدات وعدم إعطاء أى غطاء دولى للعدوان على سوريا، الذى أكدوا أن الهدف من ورائه هو الشعب السورى والدولة السورية.\

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم