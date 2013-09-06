الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتوعد إسرائيل فى حال توجيه ضربة لسوريا

توعدت "كتائب الشهيد أبو على مصطفى" الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باستهداف دولة الاحتلال الإسرائيلى فى حال تمت مهاجمة سوريا.

ونقل الموقع الإلكترونى للجبهة عن المتحدث باسم الكتائب قوله فى حديث لقناة "روسيا اليوم".. "إنه لا توجد خطوط حمراء لديهم فى مواجهة دولة الكيان"، مناشدا بقية الفصائل الفلسطينية للوقوف إلى جانب سوريا.

وقال المتحدث إن "سوريا التى وقفت معنا واحتضنت المقاومة الفلسطينية تستحق منا فى هذه اللحظات الوقوف إلى جانبها"، مضيفا: "فليعلم العدو، لن يهدأ بالنا إذا تعرضت سوريا إلى أى اعتداء".

وأضاف أن ما يحدث فى سوريا يختلف تماما عما حدث فى بعض الدول العربية مثل مصر وتونس، وأن هناك "مؤامرة تحاك ضد الشعب السورى والجيش والقيادة لذا ننحاز لهم تماما".

وكانت القوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة قد أكدت مطلع سبتمبر الجارى رفضها للتهديدات الأمريكية والغربية بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا.

وطالبت الفصائل فى اجتماع مشترك حضره ممثلون عن فصائل منظمة التحرير وحركتى حماس والجهاد الإسلامى مجلس وزراء الخارجية العرب، بعدم التغطية السياسية للعدوان المتوقع.

وحثت الأمم المتحدة بالعمل على وقف التهديدات وعدم إعطاء أى غطاء دولى للعدوان على سوريا، الذى أكدوا أن الهدف من ورائه هو الشعب السورى والدولة السورية.\