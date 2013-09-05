أكاديمة شرطة دبي تناقش التحضيرات لمؤتمر الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب

ناقش اللواء أ.د. محمد أحمد بن فهد، مدير أكاديمية شرطة دبي، التحضيرات الجارية لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية "IFTDO" في دورته الثالثة والأربعين، الذي ستستضيفه القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالأكاديمية في الفترة من 10 إلى 12 مارس 2014، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأوضح اللواء ابن فهد، أن المؤتمر يحظى بدعم ورعاية مباشرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،" رعاه الله"، وولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة مستمرة من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، ونائبه اللواء خميس مطر المزينة، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، من أجل حشد الجهود والطاقات لإنجاح المؤتمر وإبهار العالم بما وصلت إليه إمارة دبي من مكانة رائدة في صناعة المؤتمرات الدولية.

خطط وأدوار

واستعرض مدير الأكاديمية، الخطط الجارية لتنظيم المؤتمر وتوزيع الأدوار وما تم إنجازه في هذا الشأن، بحضور ممثلين عن دناتا، والمقدم ناصر إبراهيم كاظم، مدير المركز الدولي للأمن السلامة "ICSS"، والرائد الدكتور أحمد شعبان الطاير، مدير إدارة القبول والتسجيل، والدكتورة مشكان العور، مدير كلية الدراسات العليا، والملازم أول فهد جاسم الغص، مدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة، والملازم أول سيف حسن الريس، رئيس قسم الدراسات المسائية، والرقيب يوسف مرزوق، من إدارة الشؤون الإدارية، وماجد الشيخ، مسؤول الإعلام بالأكاديمية.

ودعا بن فهد إلى تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين جميع اللجان وفرق العمل من أجل إنجاح المؤتمر وخروجه بالصورة التي ترتقي إلى مستوى الرؤى والتطلعات.