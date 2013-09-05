جامعة الإمارات تشارك في الملتقى الطلابي الثاني بصلالة

شارك وفد من جامعة الإمارات في الملتقى الطلابي الثاني في مدينة صلالة بسلطنة عمان وتأتي هذه الزيارة ضمن النشاطات التي تنظمها الاتفاقية المشتركة بين جامعة الامارات وجامعة السلطان قابوس. وتألف الوفد الطلابي الزائر والذي رأسه ابراهيم مختار البلوشي رئيس قسم الانشطة الرياضية بعمادة شؤون الطلبة بجامعة الإمارات من 8 طلاب و 11 طالبة ويستمر برنامج الزيارة مدة خمسة ايام يزور خلالها الوفد الطلابي جامعة السلطان قابوس يرافقهم مجموعة من الطلبة العمانيين اضافة إلى زيارة مجموعة من المعالم السياحية والتاريخية والعلمية في صلالة.

وقال إبراهيم مختار: إن الزيارة تهدف إلى تقوية العلاقات الطلابية بين طلبة الجامعة وزملائهم من جامعة السلطان قابوس وتنمية المعارف العلمية والثقافية اضافة إلى المشاركة على صعيد الأنشطة الرياضية والسياحية والتعرف على معالم المدينة، مشيرا إلى أنها تجربة ثرية وغنية وجيدة من الناحية العلمية والترفيهية خاصة مع بدء العام الجامعي الجديد فهي تكسب الطلاب والطالبات مهارات وخبرات متنوعة وتطلعهم على جوانب جديدة.

وأضاف رئيس الوفد الطلابي: أتقدم بالشكر والامتنان إلى الأخوة في جامعة السلطان قابوس على حسن ضيافتهم واستقبالهم للوفد الطلابي وعلى البرنامج المميز والحافل الذي قاموا بإعداده مسبقا. ومن جهتهم وصف الطلبة المشاركون في الزيارة اجواء هذه الفعالية بالمفيدة والممتعة وانها كانت تجربة لتقييم النفس وإقامة علاقات طلابية مع أشقائنا في جامعة السلطان قابوس.وأشار الطلبة إلى أن برنامج الزيارة كان يشمل فترتين صباحية ومسائية تنوعت بين الزيارات الاثرية والسياحية كزيارة برج مرباط والميناء وكهف طيق وعين جرزيز وعين صحنوت وزيارة متحف اللبان والكثير من الاماكن الاخرى.