نائب قائد القوات البرية يشهد تخريج المعسكر الصيفي

شهد اللواء الركن محمد علي محمد الجابري نائب قائد القوات البرية وبحضور اللواء مطر سالم علي الظاهري، رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية، حفل تخريج طلبة المدارس الحكومية ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية من المعسكر التدريبي الصيفي التابع لقيادة التدريب الانفرادي. وبدأ الاحتفال لدى وصول راعي الحفل إلى مقر المعسكر الصيفي بالسلام الوطني ثم قام الجابري بالتفتيش على طابور الخريجين الذين اصطفوا في ميدان الاحتفال بالمعسكر بعدها تليت آيات من الذكر الحكيم وقدم الخريجون عرضاً عسكرياً أمام راعي الحفل والحضور.

وألقى العميد ركن فيصل محمد الشحي قائد التدريب الانفرادي كلمة بهذه المناسبة، مؤكدا فيها أن التدريب جاء انطلاقاً من الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، التي تهدف إلى خلق جيل من الشباب قادر على تحمل مسؤوليته الكبيرة في الدفاع عن تراب الوطن والحافظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت.

كما أشاد بالجهد الذي بذلته المديريات المعنية بترجمة رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس تم من خلاله حشد الطاقات والإمكانيات. وتوجه العميد الركن فيصل الشحي بالشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح الدورة.