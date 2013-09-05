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وزير الطيران المصري يبحث مع سفيرنا تنشيط الحركة الجوية

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وزير الطيران المصري يبحث مع سفيرنا تنشيط الحركة الجوية وزير الطيران المصري يبحث مع سفيرنا تنشيط الحركة الجوية

التقى سفير دولة الإمارات في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد بن نخيرة الظاهري، أمس، مع وزير الطيران المدني المصري المهندس عبد العزيز فاضل، بمقر الوزارة، وذلك في إطار اللقاءات والزيارات المتواصلة بين الظاهري والوزراء وكبار المسؤولين في .

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمجال الطيران، وما يمكن أن تقدمه دولة الإمارات لمصر، في سبيل تنشيط الحركة الجوية التي تأثرت بشكلٍ كبير بعد الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل زيادة عدد رحلات شركات طيران الدولة إلى مصر.

ومن جانبه أكد الظاهري على أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، تتميز بالخصوصية والاحترام المتبادل منذ نشأتها، ما انعكس إيجابيا على مجمل العلاقات الثنائية على كافة المستويات والأصعدة.

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