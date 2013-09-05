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نهيان بن زايد ونهيان بن مبارك يزوران معرض الصيد

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نهيان بن زايد ونهيان بن مبارك يزوران معرض الصيد نهيان بن زايد ونهيان بن مبارك يزوران معرض الصيد

زار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي فعاليات الدورة الـ11 من المعرض الدولي للصيد والفروسية أبوظبي 2013 .

وتجول سموه بين أجنحة المعرض ..مبديا إعجابه بمستوى التنظيم وعدد المشاركين وبمحتويات الاجنحة كما تفقد خلال الزيارة عددا من الأجنحة المحلية والخليجية والعالمية المشاركة بالمعرض.

واطلع سموه على أحدث أنواع البنادق والمسدسات وبنادق الصيد والقنص والرياضات البحرية ومعدات التخييـم وسباقات الخيل.

زيارة

من جانب آخر قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أمس بزيارة للمعرض الدولي للصيد والفروسية " أبوظبي 2013 " الذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"،

وتجول معاليه بين أجنحة المعرض مبديا إعجابه بمستوى التنظيم وعدد المشاركين وبمحتويات الاجنحة.

واطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال جولته على عدد من الأجنحة المحلية والخليجية والعالمية المشاركة التي عرضت أحدث منتجات الصيد والفروسية واستمع إلى شرح من عدد من العارضين حول منتجات المعرض وتعرف على أحدث الابتكارات في مجال الصيد والفروسية.

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