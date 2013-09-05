معرض الصيد والفروسية.. إقبال على الأسلحة وأجواء التراث

تواصلت أمس ولليوم التالي على التوالي فعاليات الدورة الـ (11) للمعرض الدولي للصيد والفروسية ( أبوظبي 2013) المقام بمركز أبوظبي الدولي للمعارض برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس نادي صقاري الإمارات ، وبدعم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في إمارة أبوظبي، وتستمر الفعاليات في الفترة من 4 وحتى 7 سبتمبر الجاري، بمشاركة (40) دولة ممثلة بما يزيد على (600) عارض وشركة، حيث يواصل المعرض مسيرته بنجاح في الترويج لتراث وتقاليد الدولة، وتمكن من استقطاب نحو (26) ألف و 959 زائرا في يومه الأول.

وشهد المعرض إقبال الزائرين من داخل الدولة وخارجها، حيث تنوع الزوار بين الأسر وطلبة المدارس والجاليات الأجنبية الذين جذبتهم لحد كبير الحياة القديمة وتراث الامارات المتميز والصناعات اليدوية إضافة إلى الفئات المهتمة بشكل خاص بالصقور والحيوانات الأليفة، حيث حظيت أجنحة أسلحة الصيد بإقبال واضح في ظل تنوع المشاركات هذا العام وتميزها.

شرطة أبوظبي

وزار اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي، نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء خليل داوود بدران، مدير عام المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، أمس المعرض الدولي للصيد والفروسية، واطلعا خلال الجولة على استعدادات اللجنة الأمنية وإجراءات تأمين المعرض وكافة التجهيزات الخاصة بإنهاء إجراءات تراخيص الأسلحة للمواطنين.

وشملت زيارة المعرض، بحضور العميد سالم علي الشامسي، نائب مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، الاطلاع على المعروضات المختلفة والتي تضمنت أحدث الأسلحة ومعدات الصيد ، فضلاً عن التجهيزات الآلية والتصنيعية التي تعرضها الجهات المشاركة في المعرض، كما قدم العقيد حميد العفريت، مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات في شرطة أبوظبي، رئيس اللجنة الأمنية للمعرض الدولي للصيد والفروسية، شرحاً وافياً عن الاستعدادات التي تكفل تقديم خدمات شرطية متميزة للمواطنين والزائرين بشكل عام.

مشاركة سعودية

ويشارك للمرة الأولى في المعرض مركز بن فهد بن سلطان للصقور في المملكة العربية السعودية، من خلال جناح مميز يعرض من خلاله لأهم خدمات المركز وما يقدمه من علاجات وأبحاث في طب الصقور، وقد لاقى جناح المركز إقبالا كبيرا من الزوار من مختلف الجنسيات ونال إعجابهم بعد أن تعرفوا على الخدمات الكبيرة التي يقدمها المركز.

ويعتبر مركز فهد بن سلطان للصقور من المراكز الرائدة في مجال علاج وأبحاث طب الصقور وهو المركز الوحيد بالمملكة العربية السعودية، وقد تم تزويده بأحدث المعدات والمرافق المتطورة والمجهزة بأحدث وأدق المعدات الطبية، ويدير المركز كادر طبي متخصص على مستوى عال من الكفاءة، وتجاوز عدد الصقور التي تمت معالجتها والكشف عليها في المركز لأكثر من 25 إلف صقر.

هيئة البيئة

واستقبل جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج كوكبة من زوار المعرض منذ بداية المعرض وفي مستهل الجناح أقبل الزوار على قسم هيئة البيئة- أبوظبي، والذي شمل على عدة أقسام الهدف منها تسليط الضوء على الممارسات المستدامة للصيد بالصقور في المعرض، وتمثلت المشاركة بإنشاء نموذج مصغر عن مستشفى أبوظبي للصقور، والذي بدأ عمله عام 1999، وهو الأول في المنطقة والأكبر في العالم، حيث يتعرف الزائر على نشاطات المستشفى التي تعمل على معالجة وفحص حوالي 7000 صقر سنوياً. ومن ناحية أخرى، تعتبر المستشفى من المعالم السياحية البارزة في الإمارة وهي مفتوحة للزائرين طوال العام.

مستشفى مصغر

وعن نشاطات مستشفى الصقور المصغر في المعرض ذكرت مارغريت مولير، مديرة مستشفى أبوظبي للصقور: أنهم عملوا على إنشاء وحدة مصغرة عن نشاطات المستشفى في المعرض، وذلك لتعريف الزوار والمهتمين بتربية الحيوانات على السبل والقوانين الصحية التي يجب الإلتزام بها، والتي تتيح لهم إجازة إقتنائها والمحافظة عليها بطريقة صحية. وتحتوي وحدة العيادة على غرفة مختبرية كاملة ووحدة منظار، تتيح لصقارين إحضار صقورهم لإجراء الفحوصات المختبرية بغية استخراج التصاريح اللازمة لإقتنائها، منوهة لزيارة العديد من الصقارين من دول الخليج لجناح المستشفى.

وفي ركن آخر من قسم المستشفى، عُرضت مجموعة من الحيوانات الأليفة المتاحة للتبني في أقفاص كتب عليها "أرجوك خذني إلى بيتك"، وضمت الأقفاص أنواعا مختلفة من القطط والكلاب التي تحتوي على شرائح إلكترونية تعرف عن تاريخها وحالتها الصحية وكذلك معلومات عن صاحبها في حال ضياعها.

وخلال فعاليات المعرض، ستقوم هيئة البيئة بأبوظبي بدعم برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور الذي بدأ عام 1995. وقد استخدم هذا البرنامج تقنيات حديثة للتأكد من وضع صقور الحر والشاهين على رأس قائمة الجهود الهادفة إلى المحافظة على الصقور.

القرية التراثية

كما شهدت القرية التراثية التي تنظمها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة على هامش المعرض الدولي للصيد والفروسية، إقبالا كبير من قبل الجمهور وعشاق التراث وهواة الصيد، على المشغولات اليدوية من صناعة الغزل والنسيج وصناعة العطور وغيرها من الصناعات التراثية.

وقالت صافية القبيسي مسؤولة قسم الحرف اليدوية بالهيئة إنه منذ الدورة الأولى للمهرجان إلى دورته الحادية عشرة والهيئة دائمة المشاركة بعرض المنتجات التراثية والمحلية التي توحي بالعادات والتقاليد الاماراتية الأصيلة ،حيث شاركت 23 سيدة مساهمة ومشاركة في عرض منتجاتها التراثية .

وأشارت إلى أن القرية عبارة عن نموج مصغر يحكي كيفية كان الآباء والأجداد يعيشون في الماضي، وكيف تأقلموا مع الطبيعة القاسية للصحراء ،وماهي طريقة مأكلهم ومشربهم وملبسهم، وكيف كانوا يرتحلون في الماضي .

حضور قوي لـ (mp3 )

كما تشارك شركة "mp3" الإماراتية في المعرض الدولي للصيد والفروسية بمعدات حديثة ومتنوعة في مجال الصيد تشتمل على بنادق وذخائر بالإضافة إلى العديد من مستلزمات الصيد كالملابس والأسلحة البيضاء.

وتعلن الشركة عن بندقيتين تعرضهما لأول مرة تمتلكان مقاييس عالمية وتقنية عالية على غرار جميع منتجاتها، إلا أنهما يتميزان بنقشات فنية رائعة، هما بندقية "قصر الحصن" وبندقية "فراري" حيث تعمل الشركة على زخرفة ونقش البنادق يدويا من قبل نقاشين عالميين ، كما تعرض أيضا أثاثا منزليا مصنع من جلود الحيوانات الطبيعية وقرون الغزلان ، بالإضافة إلى قطع ملابس مميزة تمتلك خاصية فريدة حيث بمجرد وضع أي كاميرة "mp3" أمام قطعة الملابس تظهر صورة دب قطبي يتحرك على القطعة.

حافظات ثلج متنوعة

وتقدم شركة "إيزي تريلر" الإماراتية في المعرض مقتنيات متنوعة وحديثة من حافظات الثلج بمقاسات مختلفة وألوان تتميز بها عن باقي الشركات المصنعة لهذا النوع من المنتجات، بالإضافة إلى قوارب تتميز بألوانها الزاهية.

وقال علي سالم الرميثي مالك شركة تريلر " إنهم الشركة الوحيدة في العالم التي تصنع حافظات ثلج لها 24 مقاسا مصنعة من خلال "القالب"، حيث يصل مقاس الحافظة من 25 لترا إلى 1100 لتر، بالإضافة إلى قدرة الثلج بالبقاء دون الذوبان في الحافظة لفترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام".

وأوضح الرميثي أن منتجات الشركة تجذب شركات المقاولات كونها تلبي احتياجات الموظفين، بالإضافة إلى أنها تستخدم في رحلات السفاري والبحر، إلى جانب تلبيتها للاحتياجات الشخصية، وأضاف الرميثي "جميع منتجاتنا مصنوعة من " البولي اثيلين" وهي أجود أنواع البلاستيك وتمتاز بمقاومتها للحرارة. مهرجان الظفرة

أعلنت لجنة مهرجان الظفرة من خلال جناحها في المعرض الدولي للصيد والفروسية، عن نشاطات وشروط المشاركة في مهرجان الظفرة السنوي بدورته السابعة المقرر إقامتها في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي، للفترة بين 14-28 ديسمبر 2013.

وصرح محمد عبد الله المهيري المسؤول عن جناح مهرجان الظفرة ، أن مهرجان الظفرة ينطلق في دورته السابعة لهذا العام، وهو مهرجان خاص بمزاينة الأبل من فئات المجاهيم والمحليات، حيث رصدت جوائز مالية وعينية للفائزين تقدر بـ 47.5 مليون درهم ، مشيرا للاقبال الكبير من الزائرين الراغبين في الحصول على معلومات للمشاركة في المهرجان، حيث تم توزيع حوالي عدد 250 من الكتيبات الخاصة بالمهرجان في اليوم الأول من المعرض، حتى أن بعض المهتمين من دول الخليج مثل قطر والكويت يزورون المعرض خصيصاً للحصول على الكتيب."

ويبرز دور مهرجان الظفرة بشكل خاص في تطبيق استرايجية أبوظبي لصون تراثها الثقافي وتراث الإمارات، واستمراراً لنجاحاته السابقة، تقدم الدورة السابعة الكثير من النشاطات الممتعة والمفيدة لمحبي عالم البداوة والتراث العربي للمنطقة.

ويعلن من خلال الجناح عن كافة تفاصيل المسابقات الرئيسية والمصاحبة للسباق الرئيسي، حيث يشهد المهرجان سباق الإبل التراثي، وهو من أكثر الفعاليات المحببة للجمهور الإمارتي والخليجي وكذلك السياح لصلته بالتراث الإماراتي ولكونه يتصف بالإثارة والتشويق.

مشاركة فاعلة لطراز العمارة التقليدية المحلية

ِيشارك نادي تراث الإمارات ضمن فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، حيث شكل جناح النادي تميزا بطابعه التراثي المحلي والذي صمم على طراز العمارة التقليدية المحلية في الدولة نقطة جذب لجمهور المعرض الذي شاهد محتوياته وما ضمه من مرافق خاصة بإداراته وأقسامه المختلفة.

وضم الجناح قرية تراثية مُتكاملة تحكي للزائرين عن طبيعة التراث المحلي وتعيدهم إلى عبق الماضي والحياة التي كان يعيشها ابن الإمارات، كما ويعرفهم على تفاصيل المكان والحرف التقليدية الشعبية القديمة، فضلاً عن عروض إدارات وأقسام ومراكز النادي، وفعالياته المختلفة التي تجمع ما بين التراث والثقافة والفنون.

واطلع الزائرون في أروقة الجناح على أقسامه ومنها ما قدمه مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي بعرض ركن خاص عن صور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" طيب الله ثراه"، ولقاءات سموه مع عدد من أصحاب السمو الشيوخ، إضافة إلى عرض آخر للإصدارات التراثية من دواوين الشعراء المُحققة، ومن الكتب التراثية، وعرض أعداد من مجلة بيت الشعر، وأعداد من مجلة تراث الشهرية.

تضاعف المشاركة البحرية

وتمتاز الدورة الجديدة من المعرض الدولي للصيد والفروسية بتضاعف مشاركة العارضين في قسم صيد الأسماك والأنشطة البحرية، وذلك سعياً من المشاركين واللجنة المنظمة لتلبية اهتمامات شريحة واسعة من الهواة والخبراء المعروفين على حد سواء في مجال صيد الأسماك والغوص والنشاطات والرحلات البحرية، وقد أعربت الشركات الكبرى في هذه الصناعة، عن حماسها الكبير بالمشاركة، مُشيرين إلى أنّ وجودهم في معرض أبوظبي أصبح أمرا أساسيا.

مشاركة قطرية

جمع المعرض محبي وعشاق الصيد والفروسية على أرض الامارات ، وعن تجربته المتميزة يتحدث القطري خليفة غيث الكواري عن زيارته وقدومه خصيصا للمشاركة في المهرجان، حيث شارك بعرض أدوات للصيد مثل السيوف والخناجر والشلفات وهي صناعة يدوية 100 %، وقال إنه لأول مرة يشارك في المعرض الذي استعد له من ستة أشهر. زيادة عدد مناطق إطلاق «الحبارى»

أعلن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى عن توجهه إلى زيادة مناطق الإطلاق لطائر الحبارى لتصل خلال الفترة المقبلة إلى 25 موقعاً في دولة الإمارات، إضافة إلى التوسع في مناطق الإطلاق في عدد من الدول العربية ودول مناطق انتشار الحبارى، وتوقع الصندوق أن يشهد موسم إنتاج الحبارى خلال العام الجاري إنتاج أكثر من 19 ألف طائر حبارى آسيوية.

وأكد محمد صالح البيضاني مدير عام الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في تصريحات صحافية، أن عملية إطلاق الطيور المكاثرة إلى البرية هي خطوة مهمة تحقق رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في استعادة الأعداد المستدامة لمجموعات الحبارى البرية، وقال: إن زيادة مناطق الإطلاق يجعل الصندوق أقرب من أي وقت لتحقيق الأهداف المنشودة لمشروع الشيخ خليفة لإعادة توطين الحبارى، لافتاً إلى أن التوسع في مواقع إطلاق الحبارى نحو بيئتها البرية الطبيعية يعتبر مؤشراً على التقدم الذي حققه الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في مجال إكثار وإطلاق الحبارى. أبوظبي ــ البيان طيور

مبيعات «فالكون سنتر» تتجاوز مليون درهم

أكد عدد من أصحاب شركات الصقور المشاركة في معرض الصيد والفروسية أن طيور الصيد من نوعية الجير (الصافية ) كانت الاكثر مبيعا بين بقية انواع الطيور، واوضح حمد سالم الكتبي من شركة "فالكون سنتر" أن سعر الطير الواحد من هذه الفصيلة قد يصل الى اكثر من 95 ألف درهم، لما تمتاز به هذه النوعية من نقائها وقدرتها على التهجين مع بقية انواع الطيور الحرة مثل الشاهين و القرموشة وغيرها.

وكشف الكتبي ان مبيعات شركة فالكون سنتر خلال اليوم الاول من المعرض والتي تجاوزت مليون درهم إماراتي، حيث نجحت الشركة ببيع 25 طيراً من مختلف الانواع التي تشارك بها هذا العام مثل الجير تبع وطير 92 وطير 78 وجير شاهين.

وأوضح الكتبي ان سعر الطير يتحدد وفق معايير عدة منها عمر الطير، ومواصفاته البنيوية من حيث تناسق الطول مع العرض، اضافة الى حجمه الذي كلما زاد ارتفعت معه قيمة الطير، وأخيرا لون الطير. تسهيلات

بيع 40 قطعة سلاح في اليوم الاول

بلغ إجمالي عدد قطع الأسلحة التي بيعت لكبار الشخصيات والمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، خلال الدورة الحادية عشرة للمعرض الدولي للصيد والفروسية "أبوظبي 2013" ، حتى ظهر أول أيام المعرض ( 40 ) قطعة سلاح.

وتوقع النقيب جاسم أحمد عبيد المنعوت آل علي ، مدير فحص جودة الأسلحة والذخائر في شرطة أبوظبي، ارتفاع حجم المبيعات خلال الايام المقبلة ، مؤكدا في الوقت نفسه ان حجم المبيعات التي يسجلها المعرض سنويا ، يعكس حجم إقبال الجمهور على المعرض، ويشكل مؤشرا على نجاحه.

وثمن جهود القائمين على اللجنة الامنية للمعرض ، ودورها في توفير كافة التسهيلات والخدمات من خلال تخصيص مكاتب لاصدار شهادات حسن السيرة والسلوك، إضافة إلى إجراء التدقيق الجنائي في موقع الحدث، والتعريف باشتراطات شراء الأسلحة والوثائق التي يجب إحضارها. تسجيل

تأسيس نادي أبوظبي للصقارة

شهد المعرض الدولي للصيد والفروسية أبوظبي 2013 الإعلان عن تأسيس نادي أبوظبي للصقارة، حيث بدأ النادي خلال اليومين الأول والثاني من المعرض في قبول اشتراكات العضوية من قبل الصقارين.

وأعلن سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين أن اليوم الأول من المعرض شهد تسجيل 20 صقارا، مبينا أن تكلفة العضوية السنوية في النادي تبلغ حوالي (4500) درهم مقابل الحصول على جميع خدمات المركز من تدريب الصقور، وتوفير الرعاية الطبية البيطرية وتأهيل الصقور لعمليات صيد الطرائد، وتوفير أماكن لإيواء الصقور في فترات الإجازات السنوية مقابل رسوم رمزية. مشيرا الى أن العضوية مقصورة على الصقارين من الدولة.

كما كشف عن إطلاق مسابقة كأس رئيس الدولة على نظام التأهيل للصقور في أكتوبر المقبل. من المعرض

«تمرين» تعرض 800 قطعة مميزة

قدمت شركة "تمرين"، في جناحها بمعرض الصيد والفروسية هذا العام أكثر من 800 قطعة مميزة وثمينة ونادرة من السكاكين التي تستخدم في الصيد من بينها العديد من السكاكين التي حصلت على جوائز عالمية كأفضل سكاكين نظرا للحرفية التي تصنع من خلالها السكاكين المعروضة.

وكشف محمد الأميري من شركة تمرين عن خدمة جديدة تقدمها الشركة لزبائنها، حيث يمكن للزبون نقش صورة او كلمات من اختياره على اي قطعة يرغب في شرائها من منتجات الشركة، مشيرا الى ان هذه الخدمة تتم في وقت قصير جدا لا يتعدى ساعة من الزمن. وأشار الاميري الى ان الشركة ابتكرت نوعا خاصا من معدن الحديد أطلقت عليه اسم "حديد الجوهرة" وهو مكون من ثلاث مواد صلبة تجعل المادة المصنوعة منها أطول عمرا وأكثر مقاومة لعوامل التغيير الطبيعي خاصة فيما يتعلق بالسكاكين.

وتعرض شركة تمرين العام الحالي وهي شركة بارزة في مجال توفير أدوات الصيد والمنتجات الخاصة بالرياضات الميدانية، سكينين أسعارهما تتراوح بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم مصنوعة يدويا مستخدمة في صناعتها الأحجار الكريمة، ومرصعة بالألماس الأسود ومن أجود أنواع الحديد واستغرقت الشركة في صناعتها ثمانية أشهر. أبوظبي ـ البيان

طائرة متطورة لتدريب الصقور

عرضت شركة "واحة ليوا للرحلات"، طائرة صغيرة حديثة تستخدم لتدريب الصقور، ويتم التحكم فها عن بعد، وأوضح سرور أحمد عابد الهاملي ان الطائرة أميركية الصنع، وهي مصنعة لتستخدم في أغراض مختلفة بعيدة عن تدريب الصقور، ولكنه قام بإدخال التعديلات على الطائرة لتصبح صالحة للاستخدام في هذا المجال فزودها بقاعدة كاميرا، وجهاز ملاحة يمكنها من العودة لنقطة انطلاقها، مشيرا في الوقت نفسه ان سعرها يتراوح ما بين 9-11 ألف درهم وفقا للإمكانات المتوفرة بها.

وتستطيع الطائرة ان تطير لارتفاع كيلومتر، ويمكن ان تطير لمسافة كيلومتر ونصف، وتصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة، وهي تعمل بواسطة بطارية تستمر لمدة 25 دقيقة، وكلما خف حمل الطائرة كلما زاد عمر البطارية، كما انها مزودة بحساسات تقوم بقياس الارتفاع والمسافة وتظهر كافة البيانات المسجلة على شاشة جهاز التحكم عن بعد الذي يمسك به قائد الطائرة، كما لا تشترط خبرة أو شخصا محترفا لسهولة استخدامها. أبوظبي ـ البيان