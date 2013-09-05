تركيا تعزز قواتها على الحدود مع سوريا

أوباما يجري اتصلا بنواب في الكونجرس من موسكو لإقناعهم بدعم ضربات ضد سوريا

كتب : وكالات الخميس 05-09-2013 22:44

نشرت تركيا قوات إضافية للتعزيز على حدودها الطويلة مع سوريا تحسبا لتدخل محتمل ضد النظام السوري، كما ذكرت اليوم، وسائل الإعلام التركية.

وأوضحت وكالة دوجان التركية، أن قافلة من 20 آلية تشكل المدرعات القسم الأكبر منها، انتشرت مساء أمس، على الحدود السورية عند بلدة يايلاداغي في إقليم هاتاي.

وأشارت الوكالة إلى أن رتلا جديدا من 15 آلية بينها مدرعات عدة في طريقها إلى يايلاداغي القريبة من إحدى المناطق السورية القليلة المحاذية لتركيا التي لا تزال تحت سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد، في شمال غرب البلاد.

وفي سياق متصل، أعلن أحد مساعدي الرئيس الأمريكي أن باراك أوباما الذي يشارك في قمة مجموعة العشرين في روسيا، أجرى اتصالات هاتفية مع نواب في الكونجرس الأمريكي في محاولة لإقناعهم بدعم توجيه ضربات ضد سوريا.

وأوضح مساعد مستشاره للأمن القومي "بن رودس"، في تصريح له على هامش القمة الدولية، أن أوباما "سيتصل بالكونجرس" في واشنطن.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أنه في ظل وصول زعماء أقوى دول العالم إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية لحضور قمة الـ20، ألقى الخلاف حول الموقف السوري بظلاله.

وكانت من المقرر لقمة مجموعة الـ20 في السابق قبل تصاعد الأزمة السورية أن تناقش السياسة النقدية والنمو العالمي والضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، لكن سوريا، التي لا تندرج في جدول الأعمال، تبدو حاليا وأنها ستهيمن على النقاش في المنتدي الاقتصادي.