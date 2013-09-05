المسلماني: مصر تحتاج 8 سنوات لتعيد أمنها القومي إلى طبيعته

مستشار الرئيس: الشعب المصري الذي قام بثورتي "يناير" و"يونيو" يستطيع تجاوز المرحلة الراهنة

كتب : الأناضول منذ 24 دقيقة

قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت عدلي منصور، اليوم، إن "مصر تحتاج 8 سنوات حتى تصل بأمنها القومي إلى الوضع المأمول وتعيده لطبيعته".

وأضاف المسلماني، في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه بقيادات حزب "المصريين الأحرار"، في مقر الحزب بالقاهرة، أن "عددًا من الدول احتاجت عدة سنوات لاستعادة أمنها القومي بشكل قوي، منها الصين التي احتاجت 15 عامًا لمضاعفه أمنها القومي".

ولفت المستشار الإعلامي للرئيس، إلى أن "الشعب المصري الذي قام بثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو الماضي يستطيع تجاوز المرحلة الراهنة"، مشددًا على "ضرورة التحلي بالأمل الحقيقي لبناء الوطن".

وأوضح المسلماني أن "مصر تخوض حربًا على مستويين؛ الأول الحرب ضد الإرهاب، والثاني حرب أكبر وهي مواجهة الفقر والجهل والمرض، وهذا هو الجهاد الأكبر الذي يجب أن ينتصر فيه الوطن".

وكشف المسلماني أن "الرئيس سيلتقي بالقوى السياسية قريبًا"، دون أن يحدد وقتًا محددًا.