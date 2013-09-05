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"الجبهة الديمقراطية" بدمنهور يدين محاولة اغيتال وزير الداخلية ويطالب بحل "الإخوان"

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"الجبهة الديمقراطية" بدمنهور يدين محاولة اغيتال وزير الداخلية ويطالب بحل "الإخوان" "الجبهة الديمقراطية" بدمنهور يدين محاولة اغيتال وزير الداخلية ويطالب بحل "الإخوان"

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني الخميس 05-09-2013 22:38

أدان كرم الزرقا، أمين حزب الجبهة الديمقراطية ببندر دمنهور، الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف موكب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والذي يعتبر حلقة من حلقات متتابعة لمسلسل الإرهاب الدموي الإخواني، على حد وصفه.

وحمل الزرقا جماعة الإخوان، المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث، مؤكدا الدعم الكامل للدولة والجيش والشرطة في حربها المشروعة ضد الإرهاب، إضافة إلى الدعم الكامل لخارطة الطريق.

وطالب أمين الجبهة بدمنهور، الدولة بالاستجابة لما نطالب به من ضرورة تفكيك تلك الجماعة الإرهابية فعليا وحظرها من ممارسة أي نشاط ومصادرة كل مقارها وأموالها ووضعها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية.

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