"بلان" تنتهي من تأهيل شباب "البلايزة" للمنافسة علي منحة ريال مدريد في أسيوط

كتب : محمود مالك منذ 59 دقيقة

أعلنت هيئة "بلان" الانتهاء من تجهيز مركز شباب قرية البلايزة للمنافسة على منحة فريق ريال مدريد، التي تتم برعاية الهيئة بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالقرية.

صرح بذلك رامي يوسف مسؤول الإعلام بهيئة "بلان"، وقال إنه في ذات الإطار تم تطوير وتجهيز مركز شباب القرية لممارسة الأنشطة الرياضية.

وأكد اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط، أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تجهيز الشباب من كافة النواحي الرياضية والصحية والثقافية، لتكون أدوات صالحة لرفعة المجتمع، منوها بتقديمه كافة أنواع الدعم الفني والمعنوي للمؤسسات الجادة التي تسعى جاهدة لإحداث تغيير في أبناء مجتمعها.

وأضاف رامي يوسف أن "بلان" أيضا وزعت كافة الأدوات الرياضية اللازمة على أطفال القرية الراغبين في المشاركة، لتشجعيهم على ممارسة حقهم في الرياضة وما ترتبط بها من نتائج إيجابية، منوها بأنه نظرا لذلك، شهدت القرية ارتفاعا كبيرا في نسبة ممارسة الأطفال لحقوقهم الرياضية، وما يترتب عليها من حقوق صحية وعمرية.

وأشار مسؤول الإعلام بهيئة "بلان" إلى أن تنفيذ منحة ريال مدريد بقرية البلايزة يعمد إلى تدريب الأطفال على أساسيات كرة القدم والسلة حسب معاير أكادمية ريال مدريد الدولية، ومنحهم فرصة لممارسة حقهم في الرياضة بالقرى الفقيرة المحرومة من الخدمات.

وأوضح فراج أبوضيف منسق برنامج الشباب بالهيئة، أن المنحة لا يقتصر دورها على ذلك، بل تتضمن أيضا نشر الروح الرياضية والعمل الجماعي كواحدة من أهم الأهداف، ومن خلالها "يمكننا استخدام الرياضة من أجل التنمية".

ومن جهته، أعرب الدكتور أيمن صادق مدير برامج "بلان"، عن متابعته الدائمة لجهود فريق العمل في هذا المشروع، الذي يأتي في إطار أهم الأهداف الاستراتيجية لعمل الهيئة في مصر، المعنية بتمكين الشباب ودعم حقوق الطفل، مشيرا إلى أن برامج الهيئة تعتني بشكل بالغ بمشاركة كافة فئات المجتمع وخاصة البنات والأطفال ذوي الإعاقة، في تنمية المجتمعات المحلية ونشر الوعي.