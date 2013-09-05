"دعم الشرعية" بكفر الشيخ ينظم سلسلة بشرية أمام قرية برج البرلس

كتب : كرم القرشى منذ 29 دقيقة

نظم أعضاء من التحالف الوطني لدعم الشرعية، اليوم، بقيادة تنظيم الإخوان المسلمين في كفرالشيخ، سلسة بشرية على الطريق الدولي الساحلي (إسكندرية - بورسعيد) أمام قرية برج البرلس في كفرالشيخ.

وشارك في السلسلة البشرية حركة "طلاب ضد الانقلاب"، ورفع المشاركون لافتات تندد بما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري" ولافتات تحمل صورًا لشهداء ومعتقلي كفرالشيخ، وصورًا للرئيس المعزول محمد مرسي، وأشار المشاركون للسيارات المارة عليهم بشعار اعتصام رابعة العدوية، وتفاعل معهم بعض ركاب السيارات وبادلوهم نفس الإشارة، فيما أشار بعض المعارضين لهم بإيحاءات بذيئة، حسبما قال بعض المشاركين.