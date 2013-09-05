أخبار عاجلة

استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
السكة الحديد تطلق قطار «شم النسيم» 17 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

"دعم الشرعية" بكفر الشيخ ينظم سلسلة بشرية أمام قرية برج البرلس

Google+ Print
"دعم الشرعية" بكفر الشيخ ينظم سلسلة بشرية أمام قرية برج البرلس "دعم الشرعية" بكفر الشيخ ينظم سلسلة بشرية أمام قرية برج البرلس

كتب : كرم القرشى منذ 29 دقيقة

نظم أعضاء من التحالف الوطني لدعم الشرعية، اليوم، بقيادة تنظيم الإخوان المسلمين في كفرالشيخ، سلسة بشرية على الطريق الدولي الساحلي (إسكندرية - بورسعيد) أمام قرية برج البرلس في كفرالشيخ.

وشارك في السلسلة البشرية حركة "طلاب ضد الانقلاب"، ورفع المشاركون لافتات تندد بما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري" ولافتات تحمل صورًا لشهداء ومعتقلي كفرالشيخ، وصورًا للرئيس المعزول محمد مرسي، وأشار المشاركون للسيارات المارة عليهم بشعار اعتصام رابعة العدوية، وتفاعل معهم بعض ركاب السيارات وبادلوهم نفس الإشارة، فيما أشار بعض المعارضين لهم بإيحاءات بذيئة، حسبما قال بعض المشاركين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الباحث بجامعة النيل أحمد نصار يعرض إختراعه "كاميرا ذكية" لحل الأزمة المرورية بالشوارع

8 الصبح - الباحث بجامعة النيل أحمد نصار يعرض إختراعه "كاميرا ذكية" لحل الأزمة المرورية بالشوارع

8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب

8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي