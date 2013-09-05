شابي: فالديز حارس مثالي

هلسنكي، (إفي): امتدح القائد الثاني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، شابي هرنانديز، الخميس زميله في (لاروخا) وبرشلونة فيكتور فالديز، مشيرا إلى أنه حارس مثالي عندما وافق على مشاركة زميله إيكر كاسياس في اللعب كأساسي.

وأكد اللاعب في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فنلندا ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل "لا أستغرب تصرف فيكتور، إنه لاعب مثالي داخل الملعب وأيضا كزميل فهو مثالي. لقد انتظر بصبر دوره للعب بشكل أساسي مع المنتخب، لست أعلم إذا كان سيشارك أمام فنلندا لكنه كان مثاليا في جميع تصرفاته طوال هذا الوقت مع المنتخب".

واعترف شابي أنه وزملائه لا يعرفون إذا كان المدرب فيسنتي ديل بوسكي سيشرك كاسياس أم فيكتور في التشكيل الأساسي "كلاهما يتدرب بشكل رائع كالعادة، لديهما حافز كبير، وهما سعداء بالتواجد معنا. المدرب سيقرر لاحقا من سيشارك".

وتوقع لاعب برشلونة مباراة مثيرة غدا أمام فنلندا ومماثلة لمباراة الذهاب بينهما في خيخون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله "بالتأكيد سيسعون لغلق المساحات في الخلف وترك الكرة لنا وسيعتمدون على الهجمة المرتدة السريعة واللعب على الأطراف".

وامتدح زميله في البرسا والمنتخب سيسك فابريجاس "إنه لاعب غير عادي في خط الوسط وقادر على التقدم بسهولة وهز الشباك وهذا أمر يفيد أي جوع".

وتتصدر إسبانيا المجموعة التاسعة برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن فرنسا أقرب ملاحقيها، وتأتي فنلندا خلفهما بست نقاط، لتبدو فرصها ضئيلة في التأهل، علما بأن المنتخبات صاحبة الترتيب الأول ستتأهل مباشرة للمونديال، فيما ستتواجه أفضل 8 منتخبات حصلت على المركز الثاني من المجموعات التسع في الملحق الأوروبي.

وحال فوز "لاروخا" غدا ستكون المهمة أيسر حيث سيخوض آخر مباراتين في التصفيات على أرضه أمام بيلاروسا وجورجيا على الترتيب خلال الشهر القادم.