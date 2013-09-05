الإفتاء: السبت أول أيام ذى القعدة بعد استطلاع الهلال

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن، السبت 7 سبتمبر الجارى، هو أول أيام شهر ذى القعدة، حسبما ذكرت صفحة مفتى الجمهورية على "فيس بوك"، مساء اليوم الخميس.

وقالت "دار الإفتاء"، فى بيان لها، إنها استطلعت هلال شهر ذى القعدة لعام 1434هجريًا، بعد غروب شمس الخميس، بواسطة اللجان الشرعية العلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وأضاف البيان أنه تحقق شرعًا من نتائج هذه الرؤية الشرعية عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذى القعدة لعام 1434هجريًا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى، الذى بين أن القمر قد نزل تحت الأفق بعد غروب الشمس بمدد يمكن معها رؤيته.

وقدمت دار الإفتاء خالص التهنئة للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما قدمت التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع الدول العربية والإسلامية وللمسلمين كافة فى كل مكان، داعية الله أن يعيد على مصر وعليهم جميعًا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام.