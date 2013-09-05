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تأجيل سفر رئيس وزراء ليبيا بسبب العاصفة الترابية

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تأجيل سفر رئيس وزراء ليبيا بسبب العاصفة الترابية تأجيل سفر رئيس وزراء ليبيا بسبب العاصفة الترابية

إضطر الدكتور على زيدان رئيس وزراء ليبيا الى تأجيل سفره والوفد المرافق له إلى بلاده بعد زيارة لمصر إستغرقت يومين بسبب تعرض مطار طرابلس لعاصفة ترابية وغلقه أمام حركة الملاحة الجوية .

صرحت مصادر امنية بمطار القاهرة بعد وصول رئيس الوزراء الليبى والوفد المرافق له والذى يضم 18 فردا بينهم وزيرا الدفاع والخارجية إلى الصالة الحكومية للسفر على طائرته الخاصة إلى طرابلس فوجىء بوصول برقية من مطار طرابلس يفيد بغلقه بسبب عاصفة ترابية تتعرض لها ليبيا فتم تأجيل سفر ” زيدان ” والوفد المرافق له ونقلهم من المطار إلى الفندق مقر إقامتهم للمبيت لحين تحسن الأحوال الجوية .
> كان رئيس وزراء ليبيا والوفد المرافق له قد إلتقى مع عدد من المسئولين وعلى رأسهم الرئيس ” عدلى منصور ” والدكتور ” حازم الببلاوى ” والفريق أول ” عبدالفتاح السيسى ” النائب الأول لرئيس الوزراء وعدد من المسئولين لبحث سبل دعم علاقات التعاون وتأمين الحدود المصرية الليبية من عمليات التهريب والتسلل.

 

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