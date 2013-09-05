مقتل 6 أشخاص خلال ثلاث هجمات بأسلحة كاتمة للصوت فى بغداد

بغداد (أ. ش. أ)

لقى ستة أشخاص مصرعهم اليوم، "الخميس"، خلال ثلاث هجمات منفصلة من قبل مسلحين مجهولين فى العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى عراقى، إن مسلحين مجهولين فتحوا اليوم نيران أسلحتهم الكاتمة للصوت على مدنيين اثنين فى حى الموظفين بقضاء المدائن جنوب بغداد، مما أسفر عن مقتلهما فى الحال.

وأضاف المصدر، أنه فى حادث آخر قتل ثلاثة أشخاص عندما فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم الكاتمة للصوت تجاههم بمنطقة المحمودية جنوب بغداد، فيما قتل شخص رابع فى هجوم ثالث بأسلحة كاتمة قرب مطعم الأمير بمنطقة الحسينية فى بغداد.

وتابع المصدر، أن سيارات الإسعاف نقلت جثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى، فيما فتحت قوات الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات الأحداث والجهة التى تقف وراءها.

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