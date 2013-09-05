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تزايد أعداد اللاجئين السوريين عن عدد السكان الأصليين لـ41 مدينة تركية

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تزايد أعداد اللاجئين السوريين عن عدد السكان الأصليين لـ41 مدينة تركية تزايد أعداد اللاجئين السوريين عن عدد السكان الأصليين لـ41 مدينة تركية

تتزايد أعداد اللاجئين السوريين الفارين إلى تركيا منذ اندلاع الأحداث ببلادهم فى مارس 2011، وخاصة عقب إعلان واشنطن توجيه ضربة عسكرية ضد أهداف استراتيجية تابعة للنظام السورى بسبب مزاعم استخدامه السلاح الكيميائى.

وأشارت وزارة الخارجية التركية فى بيان لها إلى أن عدد اللاجئين السوريين الموجودين فى تركيا يتجاوز 500 ألف لاجئ، منهم 200 ألف لاجئ يقيمون فى مخيمات اللاجئين المؤقتة التى أقيمت فى 20 مدينة تركية محاذية للحدود السورية.

وأوضحت الوزارة أن 45 ألف طالب سورى يتلقون تعليمهم فى تركيا ضمن مختلف المراحل التعليمية، كما أن المخيمات شهدت حتى الآن ولادة أكثر من 5 آلاف و638 طفلا جديدا، لافتة إلى أن عدد اللاجئين السوريين المنتشرين فى تركيا تجاوز بالفعل عدد السكان الأصليين لـ 41 مدينة تركية.
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