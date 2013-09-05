أربعة قتلى بانفجار سيارة مفخخة فى دمشق

قتل أربعة أشخاص وجرح ستة آخرون الخميس فى انفجار سيارة مفخخة فى غرب دمشق، حسبما أفادت وكالة الإنباء الرسمية (سانا).

ومساء اليوم، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص فى قصف بالطيران والمدفعية على بلدة تفتناز فى محافظة إدلب (شمال غرب).

وقال المرصد فى بريد إلكترونى "ارتفع إلى 11 بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان عدد المواطنين الذين استشهدوا اثر القصف من الطائرات المروحية والحربية والقصف المدفعى الذى تعرضت له مناطق فى بلدة تفتناز اليوم".

وأوضح المرصد أن البلدة تعرضت لثلاث غارات على الأقل بالطيران الحربى، فى حين قامت المروحيات بإطلاق العديد من البراميل المتفجرة على البلدة الواقعة فى ريف إدلب الجنوبى.

وتسيطر القوات النظامية على غالبية أحياء مدينة إدلب، فى حين تقع مناطق واسعة من ريف المحافظة تحت سيطرة مقاتلى المعارضة.

فى دمشق، نقلت وكالة سانا عن مصدر فى قيادة شرطة دمشق أن "تفجيرا إرهابيا بسيارة مفخخة أسفر عن مقتل أربعة مواطنين وإصابة ستة آخرين بجروح".

كما أدى الانفجار إلى "نشوب حريق وإلحاق أضرار مادية كبيرة بعدد من المحلات التجارية والسيارات فى المكان".

وأشارت الوكالة إلى أن الانفجار وقع بالقرب من مركز الأبحاث والاختبارات التابع لوزارة الصناعة فى منطقة السومرية بدمشق.

ويعنى المركز الذى أحدث فى عام 1965، بحسب موقعه الإلكترونى، بالدراسات والأبحاث الصناعية من جهة وتحقيق الجودة الصناعية من جهة أخرى.

ومنذ اندلاع النزاع السورى فى مارس 2011، استهدفت أحياء عدة فى دمشق بالعديد من التفجيرات الدامية.

من جهته، أفاد المرصد عن اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلى المعارضة فى محيط معضمية الشام القريبة من السومرية، والواقعة إلى جنوب غرب دمشق.

كما أفاد عن قصف من قوات النظام على مناطق فى المعضمية وفى داريا المجاورة لها ومحيط مدينتى حرستا ودوما (شمال شرق دمشق).

كما شن الطيران الحربى السورى غارات على بلدة السبينة (جنوب دمشق).

وأطلق مقاتلو المعارضة قذائف هاون عدة سقطت فى أحياء فى وسط العاصمة، بحسب المرصد.

فى غضون ذلك، تتعرض مناطق فى حى جوبر فى شرق العاصمة لقصف من القوات النظامية تترافق مع اشتباكات عنيفة ومحاولة من القوات النظامية اقتحام الحى، بحسب ما ذكر المرصد السورى.

كما تعرضت مناطق فى مخيم اليرموك وشارع الثلاثين وحى العسالى فى جنوب العاصمة لقصف بقذائف الهاون من القوات النظامية.

وشملت غارات الطيران اليوم مناطق فى أدلب (شمال غرب) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب) وحلب (شمال).

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