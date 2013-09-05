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درية شرف الدين: من أجرى حوارا مع وزير الداخلية بعد الحادث كان مندوب التلفزيون

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درية شرف الدين: من أجرى حوارا مع وزير الداخلية بعد الحادث كان مندوب التلفزيون درية شرف الدين: من أجرى حوارا مع وزير الداخلية بعد الحادث كان مندوب التلفزيون

كتب : محمد عاشور منذ 6 دقائق

أدانت درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، محاولة اغتيال وزير الداخلية، مؤكدة أن هذه المحاولات البائسة نتيجتها الفشل.

وقالت شرف الدين، خلال لقائها ببرنامج "ممكن"، إنه لا يجوز المساواة بين المواطن المصري المسالم، وآخر يستبيح دم الآخرين، مشيرة إلى أن التلفزيون ينقل جميع الأحداث ومنها فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، تابعت: "أعطيت تعليمات بتغطية كافة الأحداث على مستوى على وجه السرعة"، مؤكدا أن من أجرى الحوار مع وزير الداخلية بعد الحادث مباشرة كان مندوبا للتليفزيون المصري.

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