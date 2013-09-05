المطيري: افتتاح قريب لمبنى مختبرات الجهراء وعيادات الجلدية المسائية

كونا - قال نائب مدير مستشفى الجهراء الدكتور غالب المطيري، انه سيتم افتتاح مبنى مختبرات الجهراء الجديد في المستشفى وعيادات الجلدية المسائية في مركز الجهراء الصحي قريبا، مبينا ان المبنى جاهز وينتظر تحديد موعد افتتاحه من قبل مسؤولي وزارة الصحة. واضاف الدكتور المطيري لوكالة الانباء الكويتية «كونا» أمس، ان مبنى المختبرات الجديد سيقدم الخدمات المخبرية في مجال الكيمياء الحيوية وأمراض الدم والميكروبات، وتشخيص الانسجة والعينات والفحوصات الفيروسية، اضافة الى المتطلبات المخبرية الاخرى مثل طب العقم. واوضح ان ادارة منطقة الجهراء الصحية طلبت من وزارة الصحة، استقدام اكثر من 100 فني مختبرات لتشغيل المبنى الجديد ومواكبة الازدياد المطرد في مستوى العمل، والمتوقع ان يبلغ نسبة 60 الى 70 في المئة، اضافة الى تقليص فترات الانتظار لاستخراج النتائج المخبرية بنسبة 50 في المئة. واشار الى ان المبنى الجديد يحتوي على أجهزه جديدة، وفق اعلى المعايير الدولية في مجال المختبرات الطبية، وتتميز بزيادة السرعة في الاداء واجهزة اخرى متخصصة في عمل تحاليل جديدة مثل الاحماض الامينية والمعادن، مضيفا ان المبنى سيعمل بطاقة استيعابية تزيد على 400 الف فحص مخبري شهريا. وحول افتتاح عيادات الجلدية في مركز الجهراء الصحي في الفترتين المسائية والصباحية، اوضح المطيري انها ستكون ايضا في الفترة القريبة، وستقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى الجلدية في منطقة الجهراء، دون الحاجة الى التحويل الى المراكز التخصصية في منطقة الصباح الطبية.

>واضاف ان ادارة مستشفى الجهراء تهدف من خلال هذه الخطوة المهمة الى تخفيف الازدحام وتقليص فترات الانتظار الطويلة للمواعيد ورفع مستوى جودة الخدمات الطبية التي تقدم من خلال عيادات الجلدية في المستشفى.

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