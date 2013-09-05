تقليص الحصص الدراسية في «الابتدائي» إلى 29 حصة في الأسبوع

| كتب علي التركي |

>أعلنت مديرة ادارة البحوث والتطوير التربوي في قطاع المناهج ابتسام الحاي تقاعدها عن العمل التربوي بعد ان تفاجأت بإنهاء ندبها في الصحف وعدم ابلاغها من قبل وكيلها المختص الذي تفاجأ مثلها في القرار وأكد «عدم علمه».>وعبرت الحاي التي حاولت الدخول امس الى مكتب وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد الا انها لم تتمكن لانشغال الوكيلة عبرت عن أسفها لهذا التكريم الذي تحظى به بعد سنوات خدمتها الطوال في قطاع المناهج معلنة لـ «الراي» تقاعدها الرسمي بالقول «وداعاً للتربية».>الى ذلك كشف مصدر تربوي لـ «الراي» عن اعتماد لجنة تطوير مناهج المرحلة الابتدائية تقليص الحصص الدراسية لصفوف المرحلة من 35 حصة الى 29 حصة في الاسبوع بواقع 40 دقيقة للحصة الواحدة.>وأوضح المصدر تضمين الحصص الـ 29 (4) حصص مساندة وفقا للجدول الدراسي وهي حصة مهارات الحياة وحصة تعزيز المواطنة وحصة حل الواجبات المدرسية وأنشطة أخرى متعددة منها رعاية الطلبة الموهوبين والطلبة المتعثرين من متدني التحصيل الدراسي على ان يتم العمل بجميع هذه التعديلات مطلع العام الدراسي الجديد الذي ينطلق منتصف الشهر الجاري لطلبة هذه المرحلة.