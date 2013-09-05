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نادى أفراد ومدنى الشرطة بأسيوط يستنكرون محاولة اغتيال وزير الداخلية

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نادى أفراد ومدنى الشرطة بأسيوط يستنكرون محاولة اغتيال وزير الداخلية نادى أفراد ومدنى الشرطة بأسيوط يستنكرون محاولة اغتيال وزير الداخلية

أصدر أعضاء مجلس إدارة نادى أفراد ومدنى الشرطة بأسيوط بيانًا مساء اليوم الخميس استنكروا فيه المحاولة الإجرامية، التى استهدفت السيد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، صباح اليوم، جاء ذلك عقب الاجتماع الطارئ الذى عقده أعضاء مجلس الإدارة مساء اليوم، الخميس، بنادى الشرطة.

ووصف البيان هذه العملية بالإجرامية، والإرهابية الغاشمة، واعتبر هذا العمل نوعا جديدا غير معهود على الشارع المصرى لترويع المواطنين واستهداف قيادات أو شخصيات عامة.

وقال محمد مصطفى، أمين شرطة، إن مثل هذه الأعمال لا تقصينا عن أداء واجبنا فى محاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وأنواعه، فضلا عن ثقتنا على قدرة الوزارة فى القضاء على هذه الطريقة الجديدة، التى لم تعدها البلاد من أننا مستمرون فى أداء واجبنا نحو استقرار حقيقى للبلد وبمساعدة المخلصين من أبناء الوطن.

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مصر 365